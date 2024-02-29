　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃色小鴨旋風！高雄30天狂吸900萬人朝聖　創140億觀光產值

▲▼黃色小鴨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「小鴨旋風」吸引超過900萬人潮。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

為期30天的高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」於2月25日閉幕，呆萌黃色小鴨魅力爆棚，黃色旋風掀起全台追鴨熱潮、帶動「小鴨經濟」，吸引超過900萬參觀人潮，外縣市遊客高達4、5成，同時也有不少國際觀光客，提升高雄旅宿業住宿率超過8成，商圈夜市百貨商機不斷，為高雄帶進逾140億觀光產值。

▲▼黃色小鴨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

歡送小鴨活動後，市長陳其邁表示，「Time to say goodbye（是該告別的時刻了），期待再相會，未來若黃色小鴨再次重返高雄，高雄將會更漂亮璀璨，屆時自己也將以市民身分，再回來看這位老朋友。」陳其邁也特別感謝市民與遊客的熱情參與和支持，尤其許多民眾頂著大太陽也要跟小鴨合影留念，共同成就本次高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」黃色小鴨系列活動的美好記憶。

▲▼黃色小鴨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

觀光局長高閔琳表示，本次2024年高雄燈會除迎來兩隻黃色小鴨，更首創讓黃色小鴨以動態方式遊港展演並同步於線上直播，西洋情人節時讓雙鴨會合相聚、活動最終章的小鴨歡送趴與小鴨音樂會的三度動態遊港展演，打破世界紀錄。高雄2013年首次迎來黃色小鴨，帶來390萬人潮，十年後的2024黃色小鴨攜伴重磅回歸，讓高雄成為本次燈會的真正主角，不僅在30天內吸引了超過900萬觀光人潮，也成功進行最強力的城市行銷。

▲▼黃色小鴨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

參與閉幕演出的苓雅區中正國小陳同學說，10年前媽媽有帶她來和小鴨合照，10年後很開心有機會參與小鴨的閉幕典禮，謝謝黃色小鴨帶給她與家人間珍貴的回憶與感動，希望小鴨有機會能再回來；也有香港的旅客特地來高雄追鴨，做足功課收集城市小鴨足跡，分享搭乘輕軌小鴨列車、小鴨渡輪、計程車等大眾運具，大讚高雄活動整合規劃和城市行銷做得很棒。

來自台南的陳先生則表示，特別來高雄送小鴨，對他來說，小鴨不只是小鴨，而是一個人生10年的記憶點，別具意義，希望未來還有機會再見到。

▲▼黃色小鴨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
一圖看變天　「一周內歷經春夏秋冬」
《黑暗榮耀》變態老師新婚GG！　公司尷尬認：離婚了
快訊／神秘情報員瞎掰情資！　2軍官爽撈千萬
看病變貴了！　「8家醫院」明升級
女經理5年侵占8296萬！　害上市公司陷財務危機
快訊／強烈冷氣團來了！5縣市低溫特報　下午變天跌破10度
長榮機票「下殺75折起」！　來回票最低2088元
快訊／台南綠能光電索賄案！黃偉哲「證人身分」被約談
拍放火下跪裸照！　青青前男友二審結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

如果不婚不生「遺產想給誰？」　網給3種答案：才值得

水鹿、紅鹿、梅花鹿成活教材　學童直呼「一鹿有你」真好！

田井虹曾出「2本詩集」…文青筆名曝！作家身分也吸粉

高中生伴讀！引導國中生自主學習　北市「大手牽小手」計畫上路

「最美派出所」櫻花季配超正女警！民眾衝現場卻撲空：人呢？

快訊／強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男　靠1招脫身

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

黃嘉千控訴被家暴：以為是我的錯！　曝從沒阻止夏克立「跟家人見面」

拆台幻術師大仙遭灌爆！　扶輪社決議 「2社員退出」

三重傾斜大樓注水「扶正」！屋主當建商蓋「起家厝」：負責到底

0自備購屋再進化！　「台積電工程師限定」高雄新案直球對決

過年美髮店太忙無法休息　老闆幫員工餵食＋小便XD

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

一圖看「一周內歷經春夏秋冬」　今下午變天！連2天急凍10度↓　

如果不婚不生「遺產想給誰？」　網給3種答案：才值得

水鹿、紅鹿、梅花鹿成活教材　學童直呼「一鹿有你」真好！

田井虹曾出「2本詩集」…文青筆名曝！作家身分也吸粉

高中生伴讀！引導國中生自主學習　北市「大手牽小手」計畫上路

「最美派出所」櫻花季配超正女警！民眾衝現場卻撲空：人呢？

快訊／強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

挑戰唱動力火車...新竹男飆完高音心肌梗塞　血管99%阻塞

「我生來就是騙子！」星國砸蛋網美又爆連詐7男　靠1招脫身

有志務農不可錯過！花蓮執行署法拍674坪香蕉園　底價362萬

全網尋人！泰容女粉「背大看板四處宣傳」　親姊終於找到…感動相擁

金毛汪「忘記自己是狗」雙腳站立嚇壞爸　粉絲笑：檢查背後拉鍊

田井虹穿學生制服、比基尼　與東尼大木拍MV！女粉認證：是真奶

交通委員會召委投陳雪生　林國成喊「大哥」：比我資深、比我好

嘉義縣社規師成果發表　結合食農餐桌活化社區空間

不滿遭催討3萬元　竟當場行刑式槍殺債主！又暴走亂開槍

海南旅行租房10天9萬！她退房「被要求刷馬桶」　網友吵翻天

2024年「全球最佳250家醫院」有北榮！　台灣唯一上榜醫院

3女星「深夜窗邊跳迎賓舞」被拍！　身體磨蹭玻璃狂歡：笑瘋了

驚險瞬間！壯男路口「先跪後倒」全身抽動　路人急Call救護車

生活熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

男友愛撫到一半…睡著了！妹子傻眼　一票爆共鳴

「全台連下2天」倒春寒！今午後轉雨　明濕冷急凍探10℃

4年ㄧ次229！　4生肖「逢9大發」財神到

長榮航空機票「下殺75折起」　來回票最低2088元

知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

強烈冷氣團要來了！5縣市低溫特報　今下午到明晚跌破10度

更多熱門

相關新聞

裕珍馨101店熄燈　他曝2國遊客少有差

裕珍馨101店熄燈　他曝2國遊客少有差

台中老字號餅店裕珍馨27日無預警宣布，台北101專櫃因租約到期，將自3月1日起停止營業。靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰認為，從外國客恢復率來看，日本恢復43％、中國8％，這2國的旅客會大批購買伴手禮，變少之後，伴手禮店恐怕會更難支撐下去。

高雄縱火嫌拒捕撞警開8槍　逃1天自撞落網2傷

高雄縱火嫌拒捕撞警開8槍　逃1天自撞落網2傷

即／高雄狂男拒捕開車衝撞　警連轟8槍制止追緝中

即／高雄狂男拒捕開車衝撞　警連轟8槍制止追緝中

知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

知名連鎖火鍋店髒爆！「吃到蟑螂」嚇瘋一堆人　評論炸鍋了

鐵捲門傷人現場曝！「手動開電捲門」斷臂見骨

鐵捲門傷人現場曝！「手動開電捲門」斷臂見骨

關鍵字：

燈會高雄小鴨觀光旅遊

讀者迴響

熱門新聞

亞尼克倒店潮　對手爆內幕：惹到我這瘋子

台灣女網紅震撼進軍日本AV！官網被灌爆

一家5口找新竹→松機接送　開價1600元全看傻

樓上每天沖廁所上百次　妹子一看鄰居家傻了

台AV女優田井虹「超狂背景起底」

全球最佳醫院排行　台灣「這間」擠下台大

產檢胎兒手指異常！她堅持要生結局反轉

「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

台女網紅進軍日本AV：我此生無憾

即／拆台幻術師　扶輪社：2社員退出

霍建華現身機場「要拍現在拍，別跟著我」

溫度大怒神！強冷空氣凍3天「跌破10度」　雨區「全台中獎」時間曝

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

寺廟住持雙修女主播　嗨完慘遭仙人跳

晚安小雞慘況曝！傳30坪擠百人共用馬桶

更多

最夯影音

更多
魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏

魔術表演遭2男「翻道具」拆台　幻術師大仙：一生志業被踐踏
剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

剛認養3天！幼貓黏緊緊睡著　長大變阿肥...網嘆：要珍惜

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

屏東弟猝逝擲筊回老家治喪　家屬開門見獨居哥「成乾屍」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

王淨剪短髮笑：是不是有點漂亮　撇曹佑寧烏龍婚訊「甜茶在等我(?)」

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

幻術師大仙被拆台羞辱！　扶輪社社長出面鞠躬致歉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面