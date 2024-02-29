黃色小鴨旋風！高雄30天狂吸900萬人朝聖　創140億觀光產值

▲「小鴨旋風」吸引超過900萬人潮。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

為期30天的高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」於2月25日閉幕，呆萌黃色小鴨魅力爆棚，黃色旋風掀起全台追鴨熱潮、帶動「小鴨經濟」，吸引超過900萬參觀人潮，外縣市遊客高達4、5成，同時也有不少國際觀光客，提升高雄旅宿業住宿率超過8成，商圈夜市百貨商機不斷，為高雄帶進逾140億觀光產值。

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歡送小鴨活動後，市長陳其邁表示，「Time to say goodbye（是該告別的時刻了），期待再相會，未來若黃色小鴨再次重返高雄，高雄將會更漂亮璀璨，屆時自己也將以市民身分，再回來看這位老朋友。」陳其邁也特別感謝市民與遊客的熱情參與和支持，尤其許多民眾頂著大太陽也要跟小鴨合影留念，共同成就本次高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」黃色小鴨系列活動的美好記憶。

觀光局長高閔琳表示，本次2024年高雄燈會除迎來兩隻黃色小鴨，更首創讓黃色小鴨以動態方式遊港展演並同步於線上直播，西洋情人節時讓雙鴨會合相聚、活動最終章的小鴨歡送趴與小鴨音樂會的三度動態遊港展演，打破世界紀錄。高雄2013年首次迎來黃色小鴨，帶來390萬人潮，十年後的2024黃色小鴨攜伴重磅回歸，讓高雄成為本次燈會的真正主角，不僅在30天內吸引了超過900萬觀光人潮，也成功進行最強力的城市行銷。





參與閉幕演出的苓雅區中正國小陳同學說，10年前媽媽有帶她來和小鴨合照，10年後很開心有機會參與小鴨的閉幕典禮，謝謝黃色小鴨帶給她與家人間珍貴的回憶與感動，希望小鴨有機會能再回來；也有香港的旅客特地來高雄追鴨，做足功課收集城市小鴨足跡，分享搭乘輕軌小鴨列車、小鴨渡輪、計程車等大眾運具，大讚高雄活動整合規劃和城市行銷做得很棒。

來自台南的陳先生則表示，特別來高雄送小鴨，對他來說，小鴨不只是小鴨，而是一個人生10年的記憶點，別具意義，希望未來還有機會再見到。