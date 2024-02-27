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年輕人很敢花「砸大錢飛歐美」　網曝1差異：不買房過很爽！爆共鳴

▲▼桃園機場,桃機,旅客,出國,搭機,登機報到。（圖／記者李姿慧攝）

▲很多年輕人都去歐美國家玩。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近年來在低薪、高房價的環境下，越來越多人放棄買房與結婚，不過有網友表示，看到很多年輕人頻繁飛出國旅遊，而且都是去歐美國家，隨便一張機票就要3萬元，自己光是去一趟日本，廉航機票就要9000元，還要找便宜的住宿，吃東西、購物都不敢花太多，好奇「年輕人哪來的錢？」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「現在年輕人到底哪來的錢可以飛歐美旅遊？」台灣飛歐美國家，一張經濟艙的機票就要3萬元起跳，自己光是去一趟日本6天5夜，總花費只夠一年出國一次，搶廉航機票，搭清晨最早的班機出發，來回9000元，住宿一個晚上預算2000元。

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為了省錢，在日本旅遊時都吃小吃、定食，不敢吃太貴的，景點也都去免費的，「這樣極限生存去一趟日本也要花掉28000元」，好奇為何很多年輕人都可以飛歐美國家，「我這輩子都還沒去過，有沒有八卦？」

貼文一出，網友表示，現在很多年輕人選擇躺平，不婚不生不買房，每月賺多少就花多少，「不當房奴住家裡有何不可？」「不打算存錢或繳貸款的話沒差點錢」、「不買車不買房，自己想可以去玩幾趟」、「房子買不起等繼承，把錢拿去享受」、「房子頭期款300萬，不買房可以飛10次歐洲」、「歐美玩哪有多貴，存幾個月就有了，更不用說不結婚不生小孩不買房的話，一年可以這樣玩好多趟呢」。

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