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嘉油鐵馬道世賢路站－民生南路　夜間光環境優化3／1啟用

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站－民生南路站3月1日開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化， 世賢路站－民生南路站3月1日開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為提升嘉油鐵馬道夜間光環境與硬體設施之品質，積極地向中央爭取建設經費，獲交通部觀光署核定新臺幣6,000萬元，包含中央補助款3,787萬元與地方配合款2,213萬元，將投入全線夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設公廁等工項，世賢路站-民生南路站內各工項已施做完畢，3月1日開放使用。

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站－民生南路站3月1日開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道途經經美源、光路、獅子、紅瓦里4里，並延伸至水上鄉下寮村鴿溪寮站，全長3,100公尺，自民國97年闢建以來已超過15年，照明燈具因長年使用容易短路故障，本次包含兩側欄杆在內，將全線燈具進行汰換，中央木棧板亦將一併更換為堅固耐用的混凝土仿木紋耐久材，大幅減少修繕頻率，提高使用安全性。

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站－民生南路站3月1日開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步表示，本次光環境使用的燈具有更省電、不眩光、低色溫及造型佳等四大特點，並依照不同的位置地點，採用不同高度與亮度的照明方式，搭配暖色系照明營造安全舒適的夜間休憩環境，符合節能永續的政策目標。

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化 世賢路站－民生南路站3月1日開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉油鐵馬道施工前後差異 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處表示，本案於減少民眾日常使用衝擊的前提下，共分成三個工區施工，世賢路站－民生南路站為第一工區，第二工區(民生南路站-南京路站)，工程進度正常推進，預計可於5月1日開放使用，並同步封閉第三工區(南京路站-紅瓦厝站)，因第三工區除既有之燈具、欄杆與人行道改善之外，亦包含南京路站涼亭旁與道將圳站旁二座新設組合式公廁工程，工期較長，故預計於8月中旬完成施作，造成不便之處，請市民朋友見諒。

 
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