表彰公務人員公共服務使命感　黃敏惠表揚模範績優公務人員

▲▼ 黃敏惠市長表揚嘉義市政府112年模範公務人員及績優公務人員 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為表彰公務人員對公共服務的使命感以及積極創新，嘉義市黃敏惠市長政府於市務會議，特別頒獎表揚112年模範公務人員及績優公務人員。市府參議劉美鳳、東區衛生所醫事檢驗師兼任主任林唐逵、觀光新聞處科長林志榮及警察局偵查佐陳保羽獲頒112年模範公務人員殊榮，工務處科長王大榮則獲頒績優公務人員。

黃敏惠表示，「英雄可貴，但典範更難得」，走過疫情最嚴峻的三年，感謝所有公務人員堅守崗位，成為市府的力量，更成為民眾堅實的後盾。帶動城市不斷發展需要凝聚團隊的努力，期許模範人員成為標竿楷模，團隊齊心協力、勇於創新，為嘉義市向前邁步更添能量。

黃敏惠細數獲獎人員事蹟，期勉市府同仁不斷學習、精進。本府參議劉美鳳擔任民政處長期間帶領民政體系度過疫情考驗，完成長者施打疫苗名單編冊等重大工作，營造市民施打疫苗便利及安全環境；東區衛生所醫事檢驗師兼任主任林唐逵運用設計思維推動東區衛生所轉型，提升同仁士氣，成功翻轉民眾對衛生所既有觀感；觀光新聞處科長林志榮成功策展「2020光織影舞」光影藝術展，在獲國際重大獎項肯定同時也為城市創造IP，推動旅宿業成果亦備受肯定；警察局偵查佐陳保羽屢屢破獲詐欺等重大刑事案件，穩定城市治安。獲獎的績優公務人員工務處科長王大榮貫徹「橋安、路安、人平安」精神，完成嘉義市東義路及盧山橋改建工程，為城市帶來重大發展。

嘉義市政府人事處表示，112年模範公務人員及績優公務人員選拔經初審及評選二階段審查作業，依評選結果排序，核定本府參議劉美鳳、東區衛生所醫事檢驗師兼任主任林唐逵、觀光新聞處科長林志榮及警察局偵查佐陳保羽為嘉義市政府112年模範公務人員；除選拔模範公務人員外，經審其他遴薦人員績優事蹟，核定工務處科長王大榮為績優公務人員。由黃敏惠市長親頒獎狀，表彰獲獎優秀公務人員積極創新、主動敬業、增進行政效能的貢獻。

112年模範公務人員、績優公務人員事蹟簡介如下：

(一) 模範公務人員：府參議劉美鳳

1.擔任民政處處長期間，帶領民政系統總動員編造65歲以上老人施打疫苗名冊等工作，營造市民施打疫苗便利及安全環境，施打率達台灣本島第二高；統籌民政體系編造振興消費金發放名冊等工作，符合資格之嘉義市民98％領到振興消費金，創造超過10億元消費效益，振興經濟。

2.推動綠色殯葬文化及服務品質提升，109年本市第一座環保樹葬區啟用、110年增置2座國內最新式火化爐具、111年辦理無主納骨塔整修為本市第二有主納骨堂。綜理戶政業務屢獲佳績：110年度戶政業務績效評鑑計畫經內政部評核優等；推動全民國防業務，經評列縣市政府績優單位第1名；110年全民防衛動員暨災害防救(民安7號)演習，經行政院考評「兵棋推演」及「綜合實作」為「特優」。

(二) 模範公務人員：東區衛生所醫事檢驗師兼任主任林唐逵

1.多年身處防疫第一線，不分晝夜戮力助本市度過大小疫情。帶領衛生所從預防保健目標著手，協助衛生局取得許多佳績。成功推動「衛生所轉型」，大幅翻新環境、跨域整合服務，建立符合在地需求的「整合式高齡、長照服務模式」，成功翻轉民眾觀感、提升同仁士氣，讓衛生所脫胎換骨、擺脫困境，重獲民眾信任與喜愛，並取得各式獎項、榮耀。

2.辦理工程榮獲「前瞻建設-整建長照衛福據點空間活化亮點機構」，是全台西部唯一獲選衛生所，獲拍全國宣傳影片。打造全國首創、唯一提供「家庭照顧者支持服務」的衛生所，也是嘉市最受歡迎的巷弄長照站。榮獲發展社區高齡友善議題多元評估計畫－社評SHOW活躍獎、111年獲頒嘉市首座金所獎最高榮譽－卓越獎。

(三) 模範公務人員：觀光新聞處科長林志榮

1.圓滿完成本府「2020光織影舞」光影藝術展，為期32日的活動吸引超過80萬遊覽人次，成功創造嘉義市夜間觀光亮點，並獲得「2020美國紐約設計獎－策劃展覽項目」銀質獎、「2021謬思設計獎－燈光設計項目」最高榮譽鉑金獎兩項國際大獎。

2.督導同仁辦理旅宿業管理及發展，自109年公告本市「具人文或歷

史風貌之相關區域」，本市合法民宿已達11家，其中7家前身為非法旅宿，另有5家業者取得交通部觀光局「好客民宿」的殊榮，並於交通部觀光局「111年考核地方政府辦理旅宿業管理輔導績效」獲評特優等次。

(四) 模範公務人員：警察局偵查佐陳保羽

1.110年間發現呂嫌等2人，應具有組織性之詐欺集團，經報嘉義地檢察署指揮偵辦，查獲犯罪嫌疑人呂等12人拘提到案，核予記一大功。

2.偵辦以劉嫌為首之暴力犯罪集團恐嚇取財，將劉嫌提報為「檢肅治平專案目標」，將劉嫌為首等11人拘提到案，核定記一大功。

3.111年間在網路上發現詐騙之行為，經報請士林地檢署指揮偵辦，並將陳嫌拘提到案，破獲詐欺集團，核予記功二次。

4.111年間計查獲各類刑事案件獲計嘉獎70次。

5.109年間接獲線報調查林嫌為首之組織犯罪集團，積極聯繫被害人12人，提報林嫌為「治平專案對象」，並將16人拘提到案，核予記一大功。

6.110年至今破獲多起重大刑事案件，多次獲嘉獎、記功獎勵。

(五) 績優公務人員：工務處科長王大榮

1.獲內政部補助「嘉義市東義路及盧山橋改建工程」總金額約7.5億元，以「交通安全、橋梁安全、水患治理」為三大主軸，貫徹「橋安、路安、人平安」之目標，本市榮獲第16屆金安獎「優等」殊榮，於111年11月完成橋梁通車。

2.爭取交通部補助「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」總金額3.6億元，辦理規劃設計中，期於115年上半年完工，解決長久以來殯葬園區周邊交通問題。

3.辦理「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃工程」總金額約3.18億元，順利施工中，完工後可活絡整體商業發展。

4.推動重大聯外橋梁改建及橋梁檢測維護，以期達到橋安、人平安之目

標。

5.108年至111年間爭取內政部補助總金額約3億4,693萬元，辦理人

行道改善工程，持續建構及友善人本環境。