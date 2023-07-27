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嘉市府團隊視察蘭潭建設　持續提升周邊觀光遊憩品質

▲▼ 市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

市長黃敏惠日前率林瑞彥副市長、陳永豐秘書長及相關局處一級主管赴蘭潭水庫視察建設成果，聽取主辦單位觀光新聞處針對過去四年來的建設成果與未來計畫簡報，期待在各局處的合作與努力之下，持續地提升蘭潭周邊的觀光遊憩品質。

▲▼ 市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，蘭潭是陪伴嘉義人成長的記憶，也是外地觀光客到嘉義市會造訪景點之一，市府積極爭取中央預算，過去四年來已投入逾7,300萬元，包含三信亭平台擴建、泛月橋整建、周邊人行道、後山及環潭步道主、支線整修、提升無障礙人本環境，讓蘭潭煥然一新，尤其是姊妹亭的改變最為顯著，過去姊妹亭位置較遠，且地勢較低，雜樹叢生，一直都是被遊客忽略的景點，這次看到景觀視野打開之後，眺望蘭潭的視野非常的好，使既有景點再度活化新生，還兼顧了無障礙的空間，讓全齡共享的施政價值落實於工程建設之中。

▲▼ 市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠進一步表示，上個月底才剛帶著團隊赴泰國曼谷辦理觀光推介會，就發現泰國對穆斯林遊客相關設備建置非常完善，蘭潭也擁有第一座可以讓穆斯林遊客使用的戶外公廁，而且還有音樂可以聽，讓上廁所也能變成一個享受，對於友善國際觀光客並讓市民朋友了解不同國家的文化與習慣，都有正面幫助，值得肯定。

▲▼ 市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，蘭潭受限於土地權屬、使用分區限制與水庫安全等規定，無法進行大規模的開發，使得蘭潭多針對單一景點的改善，不容易達到「線」與「面」的提升，在市長的領導之下，各局處都積極地尋求機關間相互合作的可能性，從民生公園執行中的穿城之水計畫，我們看到了透過工程建設開啟不同機關間資源共享的契機，讓校園環境能夠被充分利用，其中嘉義大學蘭潭校區除了擁有廣大腹地之外，員生消費合作社販賣的醬油、牛奶、優格更是必買人氣產品；校區內蕭萬長文物館、植物園、昆蟲館等豐富的遊憩資源，未來將透過工程建設形塑優質的遊憩廊帶，讓蘭潭未來觀光旅遊推動及嘉大的發展都能共榮共好。

▲▼ 市長黃敏惠率市府團隊視察蘭潭建設成果 。（圖／嘉義市政府提供）

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