妹子咖啡廳讀書突收「AirDrop照片」！1句話讓她傻眼：蠻失禮的

▲一名女網友單獨在咖啡廳看書，卻被陌生人警告「小聲一點」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

網搜小組／閔文昱報導

AirDrop能傳送照片、影片，是蘋果手機中非常方便的功能。不過，近日一名女網友透露，她到一間咖啡廳讀書，附近的阿姨、伯伯們正暢談生活大小事，她本不以為意，不料卻突然收到陌生人的AirDrop照片提醒「小聲一點」，讓她感到相當莫名其妙，並直言「這樣發給陌生人其實蠻失禮的」。

一名女網友在Dcard發文分享，她今天一個人在咖啡廳讀書時，附近來了一群阿姨、伯伯們在暢談生活大小事，由於她戴降噪耳機，所以根本不以為意，也對在咖啡廳聊天這件事毫無意見，不料此時卻突然收到陌生人傳來的AirDrop照片，她出於好奇打開一看，發現內容僅簡短一句「可以小聲一點嗎」。

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對此，原PO一度以為是自己音樂太大聲被聽見，但仔細一看才發現附近根本沒坐人，讓她感到相當莫名其妙，「不懂這位在意聊天聲的用功夥伴，是覺得這樣廣發阿姨伯伯們就能收到嗎？」同時也認為，這樣發給陌生人其實蠻失禮的。

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言建議，「傳回去說不是妳呀」、「回他有個地方叫k書中心」、「傳回去跟他說『不敢站起來直接走過去講？』」、「應該是傳錯啦！或許妳傳回去說『管很多啊，好膽不然出來輸贏啊』，就會看到有人站出來找那些阿姨伯伯們算帳了」、「回他圖書館禁止飲食」。

另外，也有許多網友認為，本就不該要求咖啡廳其他顧客安靜，「每次看到要求咖啡廳要聲音小的我都覺得很無語，咖啡廳不是圖書館欸，去咖啡廳唸書的人不就是喜歡非全靜音的環境嗎」、「有人規定咖啡廳不能聊天？要讀書要去圖書館吧」、「在咖啡廳念書，還要求別人小聲，這件事情就是態度不正確」。