　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去3次都撲空！東京迪士尼煙火「暑假2個月停放」　內行：每年都停

▲▼ 迪士尼,東京,東京迪士尼,Disney。（圖／記者施怡妏攝）

▲東京迪士尼煙火停放。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

東京迪士尼樂園受到非常多大人、小孩喜愛，每年吸引超過數千萬人入園玩樂，晚上的煙火秀更是許多人必看的，不過有網友指出，今年7月1日到9月18日，迪士尼停放煙火，提醒要去遊玩的民眾留意，貼文曝光，不少網友驚呼「暑假居然沒有煙火！」就有網友透露原因。

有網友在臉書「東京迪士尼最新情報交流區」發文，東京迪士尼官網公布，3月1日、7月1日至9月18日煙火停放，「暑假沒有煙火，很重要說三次」，此外，維修日也不會施放煙火，「每日煙火看天氣實施，通常在煙火開始前5-20分官方才會廣播，請大家在夜間遊行後，注意聽廣播喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文掀起討論，不少網友難得去一趟，卻沒看到煙火，「日本很常不會放，等到最後才廣播」、「日本很常不會放，明明天氣超好」、「我去2次，沒有維修還是沒看過煙火」、「疫情前比較好看，去年再去煙火好短暫也不好看」、「燈光秀還比較好看！海洋的燈光秀超讚」、「香港迪士尼讓我感動到流眼淚，日本的下次有緣再欣賞了」、「去三次，沒有一次看到」。

其中，有網友提到，其實夏季迪士尼本來就不會放煙火，「每年暑假本來就沒有，都是改潑水活動或其他，但平日也很難看到煙火啦」、「7/1-9/18那個不算維修，他們每年那時候本來就都不會放煙火」、「每年7~8月左右都沒有煙火比較多人猜測的原因是夏季風向問題，為了避免影響到周邊住宅區造成危險，所以夏季停放」。

▼煙火停放公告。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

ET快訊
快訊／aespa Karina認愛李宰旭！
2男「他家當自己家」倒車入庫！　屋主怒炸：人不要臉天下無敵
亞尼克集體倒店！　董座認「2因素」連關6店
快訊／永康死亡車禍！騎士遭輾爆頭慘死
LIVE／理科嗆前夫：私女聊性！　吹起來了？年輕人百貨交疊
15歲田徑少年遭保時捷5煞圍毆！　全身傷棄賽
安心亞泰國「解放小丁」全被拍！一下飛機：我好美喔
獨／只用小拇指施力答題！　建中罕病生4科滿級分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾「秉持信念」：持續推動身障權

桃機開航45週年累計8.2億旅客人次　陳揆勉團結一心提升國家競爭力

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」這下慘了！恐觸法開罰

「台灣好行移動博物館」開進台灣燈會　科技公車光雕秀吸睛

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：原來是選妃手段

獨／只用右小拇指施力答題！　建中罕病生顧文凱學測4科滿級分　

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分　兩派戰翻：你蠻衰的

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾「秉持信念」：持續推動身障權

桃機開航45週年累計8.2億旅客人次　陳揆勉團結一心提升國家競爭力

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」這下慘了！恐觸法開罰

「台灣好行移動博物館」開進台灣燈會　科技公車光雕秀吸睛

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：原來是選妃手段

獨／只用右小拇指施力答題！　建中罕病生顧文凱學測4科滿級分　

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分　兩派戰翻：你蠻衰的

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

北投奇岩挺過「賠售潮」　他入手豪宅9年轉手大賺1080萬　

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！　「互相了解階段」：請溫暖看待

華碩校園徵才起跑　釋出職缺40名

柯文哲稱「國會寄生我」　吳思瑤嘆別為難駐衛警：要方便出入就辦證

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

明與馬英九出席228追思會　網預告將抗議⋯蔣萬安：傾聽多元聲音

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

生活熱門新聞

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

8歲男看診「帶我回你家好不好」　醫驚曝原因

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴

學測五標一次看！英文滿級分逾3千人

2縣市大雨特報！強烈冷氣團還沒走　凍雨襲到入夜

單身很會玩！5星座「一愛上死心塌地」

年代旅遊未出團近200旅客 改由鴻毅接手

更多熱門

相關新聞

陸男持「煙火機關槍」朝木造古蹟掃射 巡邏人員下班空窗期犯案

陸男持「煙火機關槍」朝木造古蹟掃射 巡邏人員下班空窗期犯案

甘肅隴西24日元宵節當晚傳出有民眾手持「煙火機關槍」朝代表性木造城樓古蹟「威遠樓」瘋狂掃射，根據目擊者拍下的影片顯示，兩名男子手中的煙火發射器不斷射出彩色煙火，朝著城樓施放，宛如在攻打城門一般，不過，由於該城樓古蹟為木質構造，民眾擔心會因此引燃失火，造成無法挽回的後果。

妹子咖啡廳讀書突收陌生訊息！1句話讓她傻眼

妹子咖啡廳讀書突收陌生訊息！1句話讓她傻眼

台南安平遊艇業歡慶台南400「辦桌」享美食看煙火

台南安平遊艇業歡慶台南400「辦桌」享美食看煙火

營養午餐狂被嫌「她逆風喊好吃」　團膳員工吐心聲！

營養午餐狂被嫌「她逆風喊好吃」　團膳員工吐心聲！

鯨鯊遭釣魚線割痛　潛水男嘴咬斷

鯨鯊遭釣魚線割痛　潛水男嘴咬斷

關鍵字：

東京迪士尼樂園暑假煙火網友

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面