去3次都撲空！東京迪士尼煙火「暑假2個月停放」　內行：每年都停

▲東京迪士尼煙火停放。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

東京迪士尼樂園受到非常多大人、小孩喜愛，每年吸引超過數千萬人入園玩樂，晚上的煙火秀更是許多人必看的，不過有網友指出，今年7月1日到9月18日，迪士尼停放煙火，提醒要去遊玩的民眾留意，貼文曝光，不少網友驚呼「暑假居然沒有煙火！」就有網友透露原因。

有網友在臉書「東京迪士尼最新情報交流區」發文，東京迪士尼官網公布，3月1日、7月1日至9月18日煙火停放，「暑假沒有煙火，很重要說三次」，此外，維修日也不會施放煙火，「每日煙火看天氣實施，通常在煙火開始前5-20分官方才會廣播，請大家在夜間遊行後，注意聽廣播喔」。

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貼文掀起討論，不少網友難得去一趟，卻沒看到煙火，「日本很常不會放，等到最後才廣播」、「日本很常不會放，明明天氣超好」、「我去2次，沒有維修還是沒看過煙火」、「疫情前比較好看，去年再去煙火好短暫也不好看」、「燈光秀還比較好看！海洋的燈光秀超讚」、「香港迪士尼讓我感動到流眼淚，日本的下次有緣再欣賞了」、「去三次，沒有一次看到」。

其中，有網友提到，其實夏季迪士尼本來就不會放煙火，「每年暑假本來就沒有，都是改潑水活動或其他，但平日也很難看到煙火啦」、「7/1-9/18那個不算維修，他們每年那時候本來就都不會放煙火」、「每年7~8月左右都沒有煙火比較多人猜測的原因是夏季風向問題，為了避免影響到周邊住宅區造成危險，所以夏季停放」。

▼煙火停放公告。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

