柬埔寨選舉執政黨大勝奪55席　前總理洪森將出任眾院議長

▲洪森鐵腕統治柬普寨近40年，去年8月把總理職位交棒給兒子洪馬內。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨25日舉行第五屆參議院選舉，依據國家選舉委員會公布的初步計票結果，執政黨「柬埔寨人民黨」（CPP）橫掃55個席位奪下壓倒性勝利，71歲前總理洪森（Hun Sen）將出任參院議長。

日經亞洲、柬中時報報導，這次選舉共有1萬1730名合格選民參與投票，投票率高達99.86%，人民黨贏得1萬52張選票，奪得55個席位，高棉志氣黨則獲得1394張選票，取得3個席位，國家力量黨、奉辛比克黨未贏得任何席位。

在本屆參議院選舉中，合格選民包括125名國會議員，以及1萬1622名鄉和分區理事會成員。柬埔寨參議院共計62席，其中58席經選舉選出，另外4席由國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）、國民議會各指派2席。選委會25日公布選舉初選結果，接下來將於29日公布臨時結果，若無異議，正式結果將於3月4日至6日公布。

執政黨人民黨在本屆選舉大獲全勝，讓洪森守住家族對權力的掌控、鞏固兒子洪馬內（Hun Manet）的總理職位。現任人民黨主席洪森將順利代表人民黨出任新任參院議長，當國王出訪海外時，他將代理國家元首職位。

柬埔寨政治評論家Meas Nee分析，洪森入主參議院進一步鞏固家族在議會高階職位，強化對權力的控制，除了洪馬內之外，最小的兒子洪馬尼（Hun Many）擔任副總理，次子洪馬尼特（Hun Manith）是柬埔寨皇家陸軍副司令，在人民黨、柬埔寨政府內部持續掌權。

《洪森的柬埔寨》作者Sebastian Strangio表示，洪森可能充當一道保護屏障，抵禦兒子洪馬內所面臨的任何挑戰。