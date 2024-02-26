恨透三色豆！營養午餐狂被嫌「她逆風喊好吃」　團膳員工吐心聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣國中小學營養午餐品質參差不齊，許多人也給予「不好吃」的評價；不過，就有女網友坦言，她自己覺得很好吃，況且三菜一湯才這樣的價錢，真的非常佛心。話題掀起熱議，也意外釣出團膳公司的員工，吐露背後心聲。

女網友在Dcard發文提到，「剛看完Hook新影片，突然想到以前國小吃的營養午餐，以前大家都說超難吃，但其實我覺得很好吃欸！只要某幾樣菜有湯汁，拿來拌飯吃真的超爽。」

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她直言，現在回想那樣的價格能吃到三菜一湯，真的很佛了，「大學現在每天在外面吃一餐，大部分都超過6、70，甚至100元，真的好懷念以前的營養午餐。」

▲很多人討厭三色豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「妳就好胃口」、「最討厭三色豆了啦，每天都在期待周三特餐的到來」、「我也覺得國小營養午餐超好吃，我們學校有自己的廚房，有的時候會有珍珠奶茶跟草莓，一天的不愉快都在好吃的東西下消散」、「我國小自己有廚房，超好吃」、「要看學校，我國小的超好吃，屌打國高中」、「問學生不是很準，畢竟國中小容易挑食，問老師最準，連老師都吃不下去的真的難吃」、「我遇到的都很難吃欸！老師還強迫大家每樣菜都得吃，有一次噁心到反胃，直接吐一地」、「最喜歡學校的蒸蛋、黑胡椒豬柳跟三杯雞」。

另外，也有網友透露，自己在專門做營養午餐的團膳公司工作，「真的不能怪菜難吃，國中小的菜單都要經過教育局及學校審查過後才會給學生吃，因為菜單內容有限制，例如加工食品次數、油炸類次數等，所以能變化的其實不多。看到學生說難吃，心真的很涼，去哪裡找這麼俗又這麼營養均衡的午餐，而且蔬菜都規定有產銷履歷、食材皆為有3章1Q的可溯源食材！」

註：「三章一Q」是指CAS臺灣優良農產品、產銷履歷農產品(TAP) 、有機農產品等三種標章，以及台灣農產品生產追溯的QR Code。