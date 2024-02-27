淫狼誆「免費染護髮」性侵弱女與少女　判4年10月定讞

▲男子謊稱免費染護髮，性侵2女子，其中包含一名女學生。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蔡姓男子2021年間，假藉免費染護頭髮為由，誆騙一名女子與一名少女進旅館，性侵得逞。蔡男雖有意和解，但被害人不接受，一二審均將男子重判有期徒刑4年10月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男2021年11月底在新北市三重區，見到18歲女子小映（化名）單獨在等公車。蔡男見小映反應較慢，有機可乘，隨即上前表示，可以幫小映染護頭髮。小映信以為真，跟著蔡男走進附近的旅館中，沒想到一進門蔡男就展現色狼本性，將小映強壓在床上性侵得逞。

又過了3個星期，蔡男在交友軟體上認識年僅14歲的少女小芫（化名），隨後以免費染髮為由，約出小芫到某速食店見面。2人又一起進附近的旅館，小芫也因此遭蔡男性侵得逞。2名被害人均報案，檢警逮捕蔡男，提起公訴。

法院審理時，蔡男坦承不諱，並表示願意與被害人和解。一審法院將蔡男判刑4年10月。案件上訴二審，高等法院審理期間，蔡男雖然有意和解，並提出和解金100萬元，當庭也帶著30萬元現金前來，但小映的家長不願同意；另外小芫的家長則接受和解，原諒蔡男。二審法院審理後，仍將蔡男判刑4年10月。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。