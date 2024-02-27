首起「法官關說法官」！前法官高明哲再獲無罪

▲前法官高明哲涉嫌關說法官，二審再度獲判無罪。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院前法官蕭仰歸，在法官任內因兒子犯下肇事逃逸罪，竟向當時高等法院承審合議庭審判長高明哲關說，讓兒子改判無罪確定。這是我國首件「法官關說法官」案件，高明哲辭職後被依照「枉法裁判罪」提起公訴，一審獲判無罪，檢方上訴，高等法院二審27日再度判決無罪。可上訴。

蕭仰歸的兒子蕭賢綸，2008年剛從大學法律系畢業後，就因開車撞到人後落跑，被基隆地檢署依照「肇事逃逸」罪嫌提起公訴。一審基隆地院將蕭賢綸判刑6月、緩刑2年，並應支付3萬元給與公庫。案件上訴二審高等法院審理時，蕭仰歸擔心兒子有前科不能報考律師、司法官，因此向承審案件的高等法院合議庭審判長高明哲關說。

高明哲接受請託後，於2000年1月5日偕同受命法官高玉舜前往開審理庭，在法庭密道（專供法官開庭使用）內，高明哲主動向高玉舜表示，希望本案可以判無罪。之後高明哲等3名法官評議後，中間一度爭執，但最後高明哲以審判長的身分影響陪席法官林洲富，並製作無罪判決書，全案因此以2比1評議為撤銷原判決改判無罪，檢方未上訴，蕭賢綸獲判無罪確定。

事件爆發後引發爭議，相關法官均辭職轉任律師，僅高玉舜目前仍擔任法官職。究責部分，蕭仰歸最後遭「公務員懲戒委員會」決議休職6個月，高明哲則降2級改敘。另外檢方也認為高明哲當時涉犯「枉法裁判罪」，提起公訴。

一審判決高明哲無罪，檢方認為當時高明哲已經撰寫無罪判決，利用評議時間逼迫高玉舜接受，確實成立本罪，因此上訴第二審。不過高等法院二審審理後，傳喚當時合議庭的另一名法官林洲富，林洲富證稱當時評議的過程確實有爭執，但並未有枉法裁判之問題；證述內容與高玉舜的供詞明顯不同。高院最後基於「無罪推定原則」，駁回檢方上訴。本案一二審均無罪，檢方雖可以上訴，但受《刑事妥速審判法》限制。