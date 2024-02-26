女叫Uber上錯車　斷片醒來發現「全裸在汽車旅館」信用卡被盜刷

▲女子叫車後，疑似遭司機性侵。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州49歲男子丹尼(Danny Marad-Avecillas)被控假扮Uber司機，把一名女乘客載到汽車旅館中性侵，受害者醒來時，發現自己全身赤裸，而且對發生的事情完全沒有記憶，當局正在調查是否還有其他受害者。

49歲被告丹尼23日於邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)法庭出庭受審。受害者指控，1月12日晚間她預計搭乘Uber返回Airbnb住處，當她看到丹尼出現時，對方讓她以為那是她叫的車而上車。

After Uber ride from South Beach, tourist woke up naked in motel with memory fog, police say; driver arrested, charged with fraudulent use of a credit card, fraudulent use of personal ID https://t.co/X3AnKqcPsQ — WSVN 7 News (@wsvn) February 24, 2024

受害者表示，「他讓我以為我的車來了，一直對我喊著『上車、上車』，他開的車和我叫的車看起來一模一樣」，後來的事情她便沒有記憶，醒來時發現自己全裸，不記得自己為什麼會在飯店房間，身上還有不明瘀傷。

警方調查發現，丹尼沒有把受害者載到原本目的地，而是載去一間按小時計費的汽車旅館，還刷受害者的卡付房間錢與車子加油。丹尼辯稱，他的確是一名Uber司機，由於時常載到酒醉不省人事的女乘客，才會把女乘客載去飯店房間，讓對方好好休息。

丹尼最後因為2項詐欺性使用信用卡與1項詐欺性使用個人身分罪被捕入獄，當局懷疑他可能有對受害者進行性侵行為，已經立即吊銷他的駕駛執照，並且調查是否還有其他受害者。