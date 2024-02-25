　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

趕門禁找人接送　高中妹遭壓後座硬上懷孕...男網友下場曝

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲桃園一名女高中生讓男網友接送回家時，在住家附近慘遭性侵。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園高中女生琳琳(化名)為趕9點門禁回家，聯絡王姓男網友接送，不料王男將琳琳載到她住家附近，竟在車廂後座對她性侵，導致琳琳懷孕墮胎，身心崩潰到無法完成學業。桃園地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交罪，依強制性交處4年6月徒刑。王男上訴遭駁回。

判決指出，高中生琳琳因和男友冷戰，下載交友軟體認識無業的王姓男子，兩人從未見過面。2021年8月27日琳琳外出聚會到8點多，為了趕9點門禁回家，拜託王姓男網友接送，王男於是開車載琳琳回到她家路口旁，停車卻問「不想做點什麼嗎」，並幫琳琳開車門，擋住去路要她從副駕駛座換到後座。

琳琳以為王男想聊天，半推半就下進入後座，王男也立即跟著坐進去，不料王男一關車門，就叫琳琳把褲子脫掉。琳琳不敢反抗，慢慢脫掉長褲，王男見狀卻說「妳內褲也要脫」，強壓琳琳的頭替他口交，又問她「要射在陰道還是嘴巴」，琳琳驚恐說「可以都不要嗎」，王男卻說「不行，一定要選一個」，琳琳因為害怕懷孕，只好說「嘴巴好了」，不料王男又說不行，對她性侵得逞。

過程中，琳琳的媽媽查看手機zenly定位，顯示女兒已經在家附近9分鐘了，卻遲遲不見人影，擔心的打電話給琳琳詢問。王男見琳琳電話響起，不准她接電話，完事後王男表示他會負責，叫琳琳不要跟別人講，沒幾天就失去聯絡。

案發後琳琳情緒不穩，經輔導老師詢問，她才吐露遭到性侵，且雖然琳琳過了幾天服用事後避孕藥，卻仍然懷孕，到醫院進行人工流產後，經檢驗胚胎和王男DNA相符。

全案審理時，王男否認硬上，表示琳琳是自願的。不過法官認為，王男不顧琳琳多次以「可以不要嗎」等詞拒絕而強行逞慾，且根據琳琳輔導紀錄紀載，「學生表示想要拿畢業證書，但9-11月中左右，因身心狀況不佳，課程進度落後，心有餘力不足」，可見王男造成琳琳嚴重身心創傷，依成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月徒刑。王男上訴遭駁回，可上訴。

ET快訊
陳珮甄：作家H一吵架就鬧輕生！　揭夜會人夫真相
柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太
金正恩確實有大兒子！　知情人士：太瘦不像爸爸
前大陸首富、娃哈哈創辦人宗慶後病逝！　享壽79歲
煙台「陰莖魚」大量出沒！　數百人趕海狂撿
27歲男開「百萬阿法」追撞！　零件炸裂噴濺
高中妹趕門禁找網友接送！　遭壓後座硬上懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

高雄4歲女童手指遭卡單車齒輪　父母拔不出來嚇壞急叩119

趕門禁找人接送　高中妹遭壓後座硬上懷孕...男網友下場曝

百萬阿法追撞！2車再撞分隔島零件炸裂噴濺…驚險影片曝

通緝犯違規被攔喊「都有去報到」　再被搜出6包毒品這下慘了

台中2歲女童感冒引發熱痙攣　警車全程鳴笛送醫治療

陸快艇翻覆2死！與陸方3天6次閉門協商　海巡署：審慎樂觀

內湖「夜弄土地公」鬧元宵　鞭炮炸神轎...信徒頭髮燒起來！

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

高雄4歲女童手指遭卡單車齒輪　父母拔不出來嚇壞急叩119

趕門禁找人接送　高中妹遭壓後座硬上懷孕...男網友下場曝

百萬阿法追撞！2車再撞分隔島零件炸裂噴濺…驚險影片曝

通緝犯違規被攔喊「都有去報到」　再被搜出6包毒品這下慘了

台中2歲女童感冒引發熱痙攣　警車全程鳴笛送醫治療

陸快艇翻覆2死！與陸方3天6次閉門協商　海巡署：審慎樂觀

內湖「夜弄土地公」鬧元宵　鞭炮炸神轎...信徒頭髮燒起來！

元宵遶境北港整晚放鞭炮...祖厝慘燒毀！屋主盼盡速查明原因

黃牌重機過彎失控衝越防撞桿！18歲騎士與休旅車對撞　送醫不治

曹西平開店不被看好！　曝龍千玉私下超暖舉：永遠是我家人

樂天教頭看好頂上陳俊秀　林智平：把細節做到位

陳珮甄痛訴「作家H一吵架就鬧輕生」！　揭夜會人夫真相：我身心毀滅了

童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　登日本推特趨勢

哇哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太…她亮同款

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

高一學妹遭性侵　崩潰買避孕藥

來台造假被砸蛋掀怒！星國網美淚喊：不知犯法

過彎失控！18歲騎士與休旅車對撞不治

竹聯信堂逼吃屎虐死老實男　5人收押

鹿耳門煙火秀傳意外　夫妻遭炸傷畫面曝

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

涉挪10億公款開豪車！台中銀董座、超跑達人羈押

台東2歲女童離奇陳屍水池！檢將解剖追真相

台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛引發打群架

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

更多熱門

相關新聞

女大生求職慘遭性侵2次！還被騙21萬

女大生求職慘遭性侵2次！還被騙21萬

台北一名劉姓男子謊稱要介紹工作，在交友軟體搭訕19歲少女小琪(化名)，過程小琪懷疑是詐騙，劉男立即變臉，揚言要告她毀謗，威脅她到飯店去安撫合夥人，再一人分飾兩角，以合夥人身分將小琪帶入飯店房間性侵2次，並陸續恐嚇小琪匯款21萬給他。台北地院審理後，依2個強制性交罪、詐欺取財罪，合併處劉9年10月，並沒收犯罪所得。全案還可上訴。

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

台中妹喝爛醉！隔天裙子、內褲都不見了

巴西19歲網美爆遭男網紅性侵　強迫脫衣錄影

巴西19歲網美爆遭男網紅性侵　強迫脫衣錄影

狼父性侵女兒　女兒原諒改輕判

狼父性侵女兒　女兒原諒改輕判

兄妹亂倫！媽撞見知情不報　判關4年半

兄妹亂倫！媽撞見知情不報　判關4年半

關鍵字：

性侵女高中生

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面