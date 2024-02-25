趕門禁找人接送　高中妹遭壓後座硬上懷孕...男網友下場曝

▲桃園一名女高中生讓男網友接送回家時，在住家附近慘遭性侵。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園高中女生琳琳(化名)為趕9點門禁回家，聯絡王姓男網友接送，不料王男將琳琳載到她住家附近，竟在車廂後座對她性侵，導致琳琳懷孕墮胎，身心崩潰到無法完成學業。桃園地院審理，依成年人故意對少年犯強制性交罪，依強制性交處4年6月徒刑。王男上訴遭駁回。

判決指出，高中生琳琳因和男友冷戰，下載交友軟體認識無業的王姓男子，兩人從未見過面。2021年8月27日琳琳外出聚會到8點多，為了趕9點門禁回家，拜託王姓男網友接送，王男於是開車載琳琳回到她家路口旁，停車卻問「不想做點什麼嗎」，並幫琳琳開車門，擋住去路要她從副駕駛座換到後座。

琳琳以為王男想聊天，半推半就下進入後座，王男也立即跟著坐進去，不料王男一關車門，就叫琳琳把褲子脫掉。琳琳不敢反抗，慢慢脫掉長褲，王男見狀卻說「妳內褲也要脫」，強壓琳琳的頭替他口交，又問她「要射在陰道還是嘴巴」，琳琳驚恐說「可以都不要嗎」，王男卻說「不行，一定要選一個」，琳琳因為害怕懷孕，只好說「嘴巴好了」，不料王男又說不行，對她性侵得逞。

過程中，琳琳的媽媽查看手機zenly定位，顯示女兒已經在家附近9分鐘了，卻遲遲不見人影，擔心的打電話給琳琳詢問。王男見琳琳電話響起，不准她接電話，完事後王男表示他會負責，叫琳琳不要跟別人講，沒幾天就失去聯絡。

案發後琳琳情緒不穩，經輔導老師詢問，她才吐露遭到性侵，且雖然琳琳過了幾天服用事後避孕藥，卻仍然懷孕，到醫院進行人工流產後，經檢驗胚胎和王男DNA相符。

全案審理時，王男否認硬上，表示琳琳是自願的。不過法官認為，王男不顧琳琳多次以「可以不要嗎」等詞拒絕而強行逞慾，且根據琳琳輔導紀錄紀載，「學生表示想要拿畢業證書，但9-11月中左右，因身心狀況不佳，課程進度落後，心有餘力不足」，可見王男造成琳琳嚴重身心創傷，依成年人故意對少年犯強制性交罪處4年6月徒刑。王男上訴遭駁回，可上訴。