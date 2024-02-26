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社會 社會焦點 保障人權

知名密醫看診治療婦科竟偷揉胸部　判刑10月定讞

▲按摩，精油按摩，按摩服務。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

▲密醫竟趁診療的機會，猥褻婦人。此為示意圖。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

沒有取得醫師執照的密醫吳宗紋，2018年起就在新北市五股區的住處中，私下進行問診開藥的中醫醫療行為。女子小詩（化名）因婦科問題前往就診，吳男竟假借治療名義，趁機揉捏小詩胸部。最高法院審理後，將吳男判刑10月定讞。

判決指出，現年37歲的吳男自2018年起即在五股區的住處內，以傳統整復名義，從事為不特定人問診、把脈、檢查身體及開立藥物等醫療行為。已婚的婦人小詩，家人介紹吳男乃「神醫」，因此有婦科問題的小詩在2020年10月30日首次到吳男的住處內求診，隔了一週再度前來。

沒想到吳男竟利用機會，要求小詩躺在床上，宣稱要做腹部觸診。小詩走進設有圍簾之診療室內，躺在床上後，吳男竟無視小詩的年幼子女還在診間外等待，持續以手指揉壓小詩胸部。小詩雖然覺得詭異，但也未及時發作，返家後告知丈夫，丈夫氣的烙人，跑到吳男住處爆打吳男，全案因此爆發。檢警查出吳男並無醫師執照，檢方依照違反《醫師法》，以及「利用權勢猥褻」等罪，對吳男提起公訴。

法院審理後，將違反《醫師法》判刑6月、併科罰金30萬元確定。至於猥褻部分，一二審均將吳男判刑6月、得易科罰金18萬元；案經撤銷發回後，高等法院更一審改將吳男判刑10月，不得易科罰金。更一審法院痛批吳男利用看診機會，罔顧病患的信賴，無視小詩年幼子女在圍簾外等候，為滿足自己私慾而為本件犯行，動機可議、手段惡劣，所生危害重大；在加上吳男始終否認犯行，亦不曾向小詩表達歉意，又未達成和解，原審量處有期徒刑6月，顯屬過輕，因此加重改判。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

吳男本案遭判刑定讞，但他日前趁著本案還在法院審理期間內，竟又重起爐灶，繼續為人看診。為了躲避風頭，吳男還選在周五晚間、周六全天看診，但最後仍被檢警單位查獲，去年初遭查獲後，去年4月間遭提起公訴，目前案件仍在一審法院審理中。

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