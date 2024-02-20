學測逾千人提早一分鐘響結束鈴　大考中心分三樣態補償考生

▲針對左營高中數A考試結束鈴提前響起，大考中心表示，將分成三類對考生補償分數。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年學測數A考試時，左營高中考場因結束鈴提前1分鐘誤響，導致學生被迫提早收卷。根據大考中心統計，數A共有35間試場、1136位考生到考，調查顯示，受影響分成三種樣態，包括受影響80秒、26秒與0秒。大考中心表示，將根據受影響時間長短計算該試場到考生補償分數，但今天並未公布實際公式，若根據過去公式，考生原始分數越高，補償分數將越多。

今年學測數A考試時，傳出左營高中考場，結束鈴聲提早1分鐘，在10時59分響起，當時有的監考老師知道誤響而未收考卷，但也有監考老師則是完全未發回考卷，學生抱怨考試不公，甚至當場痛哭流涕。

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大考中心考試委員會今天召開委員會議，針對左營高中數A考試時考試鈴聲提早響起進行討論，並在傍晚做出決議。大考中心說明，結束鈴聲較表定時間提早1分鐘。該鈴聲響約6秒後，試務人員關閉鈴聲並在後續廣播說明鈴聲提早誤響，考試延長1分鐘。數學A節次，共計有35間試場（含2備用試場），1136位考生到考。

大考中心指出，經過彙整各試場情況後，提請考試委員會審議。經考試委員會議討論，各試場在結束鈴聲提早響起後雖有不同的處理樣態，但因屬於試務作業影響，應採一致性方式為處理原則，不以申訴考生為限，應以左營高中所有試場與到考考生為對象，以各試場處理樣態評估受影響時間長短予以補償。

大考中心也根據調查結果區分出三種樣態，A類為提早鈴聲響畢收卷且未發還；提早鈴聲響畢未收卷，但監試人員未宣布繼續作答；聽到廣播延長時間，但試題本無效發還，A類試場評估受影響時間80秒。B類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，但未依結束鈴聲響畢後收卷，而B類試場評估受影響時間26秒。C類則是提早鈴聲響畢未收卷，且監試人員有明確宣布繼續作答，在延長考試結束鈴聲響畢後收卷，C類試場評估受影響時間0秒。

大考中心指出，上述三種樣態，經過考試委員會決議，依各試場受影響時間長短，採用107年考試委員會通過公式，計算該試場到考生的補償分數。根據過去公式，考生原始分數越高，獲得補償分數也越多，但大考中心今天並未公布實際補償公式的計算方式。