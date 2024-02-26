傅崐萁入司法、馬文君續留國防委員會　綠轟違反利益迴避

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本周四將舉行8個常設委員會召委選舉，根據國民黨團規劃，過往涉及多件刑案的黨團總召傅崐萁將進入司法及法制委員會，並擬推舉捲入潛艦國造洩密案的立委馬文君擔任外交及國防委員會召委。不過，民進黨團幹事長吳思瑤今（26）批評，這當然非常不恰當，口口聲聲說要國會改革，卻違反利益迴避原則。

傅崐萁昔日曾捲入多件刑案進出監獄，包括涉入合機內線炒股案被判刑8月定讞、炒作凱聚等股票案判刑2年10月定讞，另外，傅於花蓮縣長任內，為讓妻子徐榛蔚擔任副縣長，以假離婚方式任命徐為副縣長，被依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。

對此，吳思瑤今天上午在黨團記者會被問及此事，她表示，這當然非常不恰當，國民黨口口聲聲說要國會改革，但是他們卻違反了利益迴避原則，不管是外交及國防委員會，或者司法及法制委員會，他們所羅列出來的委員名單，顯然都嚴重違反利益迴避的原則。

吳思瑤重申，國會改革不是只有國會擴權，國會改革的重要本質，是要作為一個內造國會，國會有權，但它更有責，就是自我的要求，委員的問政要遵循利益迴避，這在台灣公民社會已經是基本認知，如果國民黨還是如此作為，全民一起來批判，全民一起來監督。