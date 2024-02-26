讓「大小喬」走入歷史！民眾黨團談司法改革　提高貪污犯假釋門檻





▲民眾黨團召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，左起民眾黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌、幹事長吳春城。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文2016年就職時宣示推動司法改革，但包含「不法餽贈罪」、「影響力交易罪」已研議長達6年，行政機關一再延宕，民眾黨團26日上午召開記者會，提出「司法改革」修法具體方向，增列「影響力交易罪」、「不法餽贈罪」，也要提高貪污犯假釋門檻，讓「拿錢喬事」走入歷史，完善反貪腐法制。

立委黃國昌、黃珊珊、吳春城26日召開「司法改革2.0第一波法案 完善反貪腐法制」記者會，黃國昌表示，2017年司改國是會議結論包含「影響力交易罪」、「不法餽贈罪」，2018年時任法務部長邱太三召宣布推動反貪腐新法，讓「大喬、小喬」（喬事）走入歷史，2021年現任法務部長蔡清祥承諾訂立「影響力交易罪」、「不法餽贈罪」，遺憾的是，到目前為止皆未提出行政院版草案，是「無能」或「沒有心」、誰在拖延阻擋，民眾心中都有一把尺。

黃國昌指出，權貴不斷落跑，政府束手無策，除了「影響力交易罪」、「不法餽贈罪」，《吹哨者保護法》、「棄保潛逃罪」、「妨害司法公正罪」也多次跳票，台灣人民不能等，「還在研議」不該是藉口。

黃國昌稱，針對完善反貪腐法制，要將違背職務賄賂的要件明確化，也就是就算職務行使與不法利益沒有對價關係，但只要有因果關係（關說），就應予以處罰；不能再讓拿錢喬事敗壞官箴、傷害廉能政治的醜陋行為被縱放。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

黃國昌認為，權貴司法體系的「套路」，就是審判拖得非常久，過程中很多人會落跑，或是在耗費大量司法資源、判刑確定後，馬上進到外役監，刑期優惠折算，為有效發揮嚇阻效果，應提高假釋門檻，初犯由1／2刑期提高至2／3刑期，累犯提高至3／4刑期。

黃珊珊提及，檢察官人力攸關司法改革的推動，尤其近年詐騙案件層出不窮，包含偵查、金流追蹤，都仰賴檢調警共同偵辦，刑事局資料統計，警方接獲詐騙案件，從2019年2萬3000多件，到2023年暴增到超過3萬5000件，財損金額光2023年就高達88.億元，尤其電信詐騙案2022年已較2019年成長360%，人力不足會影響調查的品質。

黃珊珊指出，法官助理、司法事務官都已經入法，檢察官卻只有檢察事務官，過去行政院以臨時人員方式增設100名檢察官助理，但由於經費僅2年，未來恐再面臨人力不足的問題，民眾黨團期盼修正《法院組織法》，讓檢察官助理法制化，將現行以臨時人員聘用的檢察官助理制度法制化，補充人力襄助檢察官辦案，提高犯罪偵查品質，增進司法效能。

吳春城說，蔡英文政府8年來最大弊病就是貪腐，絕對的權力絕對的腐敗，蔡英文2016年剛上任時宣示司法改革，如今要下台了卻一事無成。吳春城也質疑，「為什麼行政院沒把法案送進立院？在掩飾什麼？」呼籲蔡英文政府要兌現政見。

吳春城表示，每年「台灣公民人權聯盟」皆會發布司法信心調查，去年台灣民眾滿意政府司法改革的比例只有30.4％，認為司法公正的只有34.9％，「影響力交易罪」、「不法餽贈罪」沒有落實，司法改革就是在打假球。

最後，黃國昌總結，對於受金主豢養的政治人物去喬事，讓不該假釋的人假釋、不該去外役監的去外役監，荒腔走板也無法透過法律追訴，必須盡速修法補破網，若行政院提不出來，質詢也說不出所以然，民眾黨團就提出版本，期待委員會盡速排審。