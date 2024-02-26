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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公督盟籲馬文君「司法調查後再選召委」　避免瓜田李下

▲▼國民黨團召開「保密依法辦理 民進黨團不要裝傻扭曲抺黑 」記者會 馬文君。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委馬文君。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

立法院29日即將舉行各委員會籌組和各委員會召集委員選舉，國、民兩大黨已事先擬好召委人選名單，而外交國防委員會，國民黨擬推出目前被高等檢察署列為外患罪他字案的立委馬文君擔任召委。對此，公督盟26日表示，呼籲馬文君應等待司法調查結束後，再來競選外交國防委員會召委一職，避免遭人瓜田李下之疑。

公督盟表示，召委實務上負責排定議案、預算、部會來院報告、考察等的審議的程序，其權力不可謂不大。若召委擅用職權，將可能影響司法調查、審判之獨立性。另外，根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會的召集委員是每會期互選產生，因此呼籲馬文君應等待司法調查結束後，再來競選外交國防委員會召委。

公督盟表示，有案在身的委員擔任召委，立法院其實不乏先例，民國94年，國民黨籍立委何智輝當時有案在身、遭到限制出境，卻還擔任司法委員會召集委員，並利用召委職權要求司法相關單位針對「限制出境」和「偵查不公開」，提出專案報告，質詢有關限制出境的問題，明顯沒有做到利益衝突迴避。

此外，公督盟指出，民國94年，國民黨立委林進春有中櫃等多項案子在身，卻以司法委員會召委的身份在審查會中，提案刪減高檢署預算，此舉引起是否涉嫌以預算刪減為手段、向調查單位施壓之爭議。

公督盟表示，以第十屆來說，一讀委員會未審的法案就高達3185件，若沒有召委「關愛的眼神」，許多議案都將卡在浩如煙海的法案堆中，因此召委是否做好利益迴避將攸關全民的權益，雖然根據無罪推定原則，被起訴的確不代表有罪，在最終的判決結果未確定前，不應被視為犯罪者看待；但是立法院作為國家最高民意代表機關，理應樹立我國良好的民主法治典範。

公督盟表示，相較公務人員在行政程序法、政府採購法等各種法規裡，都嚴格的要求公務員在執行權力時，必須利益迴避，立法院可說是「嚴以待人、寬以律己」，立委利益迴避的制度相當零碎，因此公督盟呼籲各黨團在召委提名人選上應做好利益迴避，並在新一屆國會當中建立完整的立委利益迴避制度，讓新國會有好的開始。

最後，公督盟提出三個呼籲：第一，呼籲馬文君應待司法調查確認無罪後，再來競選外交國防委員會召委一職；第二，立院各黨團在召委提名人選上應做好利益迴避，以符合人民期待；第三，應盡速盤點立法院相關法規，建立完整的立委利益迴避制度。

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