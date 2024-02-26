出水市參訪團元宵節參加埔里逐燈祭　吉祥物噗哩將與鶴之心喜重逢

▲台灣埔里鎮吉祥物「埔里噗哩將」與日本出水市吉祥物「出水鶴之心」24日相見歡。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮的日本姊妹市-九州鹿兒島縣出水市組成訪問團，從2月23日抵達埔里進行3天交流行程，並出席參加「森林逐燈祭」活動，讓2市可愛的吉祥物「埔里/噗哩將」與「出水/鶴之心」相見歡，受到在地各界熱烈的歡迎與熱情接待。

埔里鎮公所指出，出水市參訪團成員包括市長椎木伸一、鶴博物館長堀昌伸和多名市役所觀光交流課職員；24日適逢台灣元宵佳節，鎮公所於下午5時安排椎木申一一行品嘗在地知名金都餐廳的國宴料理後，一起前往地母廟主持「森林逐燈祭」活動。

鎮長廖志城表示，埔里與出水市締結姐妹市情誼已邁入第7年，很多未來的共同願景也逐步實現：比如埔里吉祥物「噗哩」去年參加出水市大產業祭，以及兩市學校交流，如去年及今年大成國中、溪南國小實際前往出水市訪問，出水中學去年聖誕節期間來到埔里鎮拜訪大成國中並入班學習；不只公部門，而有更多學校及民間的團體組織與出水市持續地熱絡交流、堆疊加深彼此情誼。

廖志城說，出水市吉祥物「鶴之心」這次一同來參加2024埔里森林逐燈祭，與噗哩再次相見歡，相信一定非常開心；鎮公所也在逐燈祭用心規劃「出水專區」：陳列出水市役所寄來的「100盞由出水市國小到高中學生彩繪的燈籠」、「職人製作的竹燈」以及「鶴鳥的生態之美攝影作品」。

鎮公所指出，埔里與出水市都以生態城鎮為發展目標，兩地就產業經濟、文化、教育及觀光等多方面，進行密切互訪、合作交流，共榮發展；椎木申一一行還預計參訪妮娜巧克力夢想城堡、Feeling18 Lab烘培研究所、廣興紙寮、埔里酒廠、日月潭、台灣地理中心等，除感受台灣中心的魅力，也藉此積極深化與埔里各界的友好情誼，期待兩地將來攜手推進更多合作願景。