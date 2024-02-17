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馬紹爾群島共和國大使拜會徐榛蔚　盼結姊妹市交流南島傳統文化

▲馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使16日下午拜會花蓮縣長徐榛蔚，民政處長明良臻及國際事務中心主任楊順宇一同列席，雙方針對南島傳統文化保存交流、相談甚歡，期盼未來馬紹爾與花蓮締結姊妹市，徐榛蔚也熱情歡迎大使再訪花蓮，感受花蓮山海結合原住民文化之饗宴。

▲馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚贈送花蓮農特產禮物及《原藝百工II》書籍。

徐榛蔚首先非常歡迎大使在農曆新年後就來到花蓮並表示，花蓮是全台土地面積最大的城市，擁有全國最長的海岸線，花蓮更是南島語系的故鄉，有豐富的原住民文化瑰寶，石雕、木雕等藝術品，因此縣府在去年成立「南島考察團」，分別在三月份以及七月份前往大溪地進行文化交流，邀請族人回到花蓮，也積極傳承並保存原住民文化，縣府將在今年四月份舉辦布飾藝術節以及七月份舉辦聯合豐年節，邀請大使屆時再次造訪花蓮一同參與重要的原住民文化饗宴。

▲馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使（Ambassador Anjanette Kattil）首先提到，非常榮幸能夠來到美麗的花蓮，並代表馬紹爾群島共和國總統及人民拜訪徐縣長，也感謝原民會因為馬紹爾與花蓮有著共同的南島文化而極力促成這次的會面，讓她能夠來到這個美麗的城市，一下火車隨即感受到新鮮的空氣，便讓她認定花蓮是她在台灣最喜歡的城市之一。

▲馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼大使參觀「2024花蓮縣織人大會師」展覽，欣賞六大原住民族工藝師作品。

大使提到，馬紹爾與台灣在1998年結為邦交國，在過去五年來有很密切的文化合作交流，除與台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市以及屏東縣等八個縣市締結姊妹城市，台灣每年也提供獎學金讓馬紹爾學子來到台灣就學，顯現馬紹爾與台灣深厚的情誼，相信此次拜訪花蓮對於馬紹爾、台灣以及花蓮都是非常重要的。

▲馬紹爾群島共和國安魯尼特．卡蒂爾大使拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

大使也分享，現代化的發展導致馬紹爾傳統文化的保存受到破壞，因此馬紹爾目前正積極保存國家重要傳統文化資產，期待未來馬紹爾與花蓮在各類傳統文化上能夠有更進一步的合作關係與交流。

會面中相談甚歡，提及原住民文化傳承的重要性，徐榛蔚除贈送《原藝百工II》予大使，書中收錄花蓮十三家原住民經營的民宿，還特別邀請大使前往台灣原住民族文化館參觀原民處辦理的「2024花蓮縣織人大會師」展覽，現場展出六大原住民族工藝師以「原滿共融」為主軸，融合傳統與現代元素，精心編織的各式大小織品，每件作品都蘊含織者生命故事、對工藝技術的堅持與熱情，大使仔細欣賞一件件作品，不禁讚嘆織人卓越的編織工藝技術。

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