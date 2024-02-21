出席埔里大梵寺祭天大典　勇闖政治路！許淑華謝妙天禪師相助

▲南投縣長許淑華出席埔里大梵寺祭典，與悟覺妙天禪師相見歡。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮的大梵寺18日舉行祭天大典，由創辦人悟覺妙天禪師主持；南投縣長許淑華特別前往參與，感謝妙天禪師多年來對其政治路上的協助，也肯定埔里大梵寺不僅是地方重要的信仰寺院，吸引各地民眾前來參拜的同時也繁榮地方觀光發展。

縣政府指出，25年前的921地震在埔里造成嚴重傷亡，悟覺妙天禪師因此在震後第3三年，選擇在台灣地理中心興建奉祀「大梵天王」的大梵寺，「大梵天王」亦即民間所謂的「天公」或是「玉皇大帝」、「四面佛」，而當天適逢大年初八「天公生日」，各行各業幾乎都在會這一天「拜天公」。

縣府說明，由於大梵天王掌管三界一切禍福，同時也是佛的大護法，護持修菩薩行的大修行人，並發出「喜、捨、慈、悲」四大宏願，賜給修行的信眾「福、祿、壽、喜」4大人間福報；妙天禪師希望藉此護佑台灣人民平安、喜樂，不再受到天災侵襲，寺內的「福、祿、壽、喜」燈也常吸引全國各地信眾於農曆過年前後前往點燈供養祈福，甚至也有許多國外信眾也會來點燈。

許淑華當天也坐下來與信徒同修們一起聆聽妙天禪師的開示，隨後在現場發送小紅包、祝福信眾們平安；她致詞表示相當感謝妙天禪師在選舉時的協助跟幫忙，並盛讚其宗教家胸懷，不僅引領弟子務實進行禪宗的修行功課與慈悲為懷，更關心政治及社會脈動、參與許多社會服務，希望台灣成為和平、繁榮的樂土。