台日友好　長野縣辰野町櫻梅會赴埔里捐贈種植櫻花

▲埔里鎮公所日前舉辦日本長野縣辰野町櫻梅會櫻花捐贈植樹儀式。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

長期致力推動台日友好交流的日本長野縣「辰野町櫻梅會」，因辰野町與埔里鎮分別位於2國地理中心等多方面相似處，除於日本協助宣傳埔里、向大眾宣傳台灣魅力，日前也繼5年前再度來台、捐贈並種植櫻花。

櫻花捐贈植樹儀式在17日上午於具有台日友好代表性的紙教堂新故鄉見學園區舉行；辰野町長武居保男因另有公務無法來台，派任教育長及町役場職員代表出席，辰野町櫻梅會副會長古村、事務局長篠良、幹事長岩田及幹部土田、樋口則帶同議員小澤共同出席，共有8位日方貴賓來台參與，表現對此促進台日交流活動的重視。

鎮公所指出，埔里鎮位於東經120°58'25"、北緯23°58'32"，地處台灣正中心，而長野縣辰野町位在東經138°00'00"、北緯36°00'00"，也地處日本地理中心位置；埔里四面山巒疊翠自然資源豐富，全台400多種蝴蝶在此可發現200種以上，而辰野町人口數雖然不多，但也是以山川河流等豐富自然資源為特徵的小鎮，每年夏季舉辦的螢火蟲祭常吸引眾多遊客前往，從明治時期即被稱為螢火蟲的故鄉。

櫻梅會則是以日本國花「櫻花」、與台灣國花「梅花」取名的民間自發性組織，在2019年2月即曾來台拜訪，與埔里鎮長廖志城、南投縣大埔里地區觀光發展協會、南投縣觀光協會等單位進行交流，回國後更曾辦理「辰野町と台湾・埔里友好の絆」櫻梅會交流寫真展，也曾在疫情期間辦理以台灣風光為主題的線上演講會，原本隨即預定重返埔里捐贈代表友好關係的櫻花，可惜因遇上全球新冠肺炎疫情，計畫被迫停擺，至2023年才來到埔里鎮商定本次活動。

埔里鎮長廖志城表示，感謝櫻梅會讓埔里和台灣能提升國際能見度，近期也恰逢2024埔里森林逐燈祭開幕，希望讓日方來賓能在埔里擁有美好體驗、獲得滿滿感動，也期待未來雙方有更深切的交流。