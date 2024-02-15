埔里森林逐燈祭2／17登場　日本姊妹市出水市長將來台共襄盛舉

▲2024埔里森林逐燈祭將於17日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024埔里森林逐燈祭」將於17日周六啟燈，埔里鎮公所指出，今年活動以豐富多彩的燈光結合埔里自然地景，讓哲學之路步道展現在地的多樣魅力和風貌，與民眾共度元宵佳節。

鎮長廖志城表示，「埔里森林逐燈祭」自2019年起由在地青年為了「在埔里辦一場屬於埔里人的燈會」而發起，現已成為在地居民元宵佳節期間賞燈及散步的好去處，也給旅居外地的埔里人一個回家走走的動機，更提供外地人認識埔里的場合。

埔里森林逐燈祭起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，全程約1.5公里，規劃設置七大燈區：包含「眾星雲集小徑」、「水星大集合」、「角落小物伸展台」、「光之出水」、「漂浮PULI」、「窗外的小宇宙」以及「阿提斯特星群」；除有鎮內國中、小學生繪製的燈籠，前期由藝術家進行規劃與設計，更辦理多場工作坊，邀集熱愛藝術的鎮民們共同創作，也向在地藝術家們招募精彩作品，彰顯埔里作為「藝術小鎮」的無限創意與才華。

其中「光之出水」燈區除由埔里鎮姊妹市─日本鹿兒島縣出水市的學生們參與創作，出水市役所更空運寄送來職人師傅手做竹燈，參與陳列展出；出水市長椎木伸一也將於24日專程來到埔里，除洽談今後交流事項，更會帶領著出水市的吉祥物「鶴之心」一同出席2024埔里森林逐燈祭，展現出兩地深厚的友誼。

鎮公所提醒，「埔里森林逐燈祭」展期共9天，持續至2月25日，每天下午5時30分點燈至晚間10時；除燈區色彩繽紛的視覺盛宴，還有表演團體加入，融合藝術和娛樂，開幕當天更將限量發放由外銷木作及藝術紙兩個埔里元素組合而成的「森林逐燈祭形象提燈」，更多活動資訊請參閱「埔里森林逐燈祭」臉書粉專：https://www.facebook.com/pulilanternfes/ 。