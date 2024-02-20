嘉義滿是「翁天信」！轎車、公園姓名貼撕不完　環保局要罰了

▲嘉義市區許多公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」。（圖／翻攝自PTT，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市區近年來許多公廁、公園等公共設施被貼上姓名貼「f翁天信」，甚至連車牌、電線杆都有，成為謎樣傳說，此舉也讓許多鄉親不滿，不過，嘉義市環保局今(20)日表示，將對行為人依法開罰1200元至6000元不等，同時將加強巡查、清理。

早在2017年，就有嘉義大學生在Dcard發文詢問，自大一起就在蘭潭多處看到貼有「f翁天信」的字樣，幾年來也出現過相似的詢問文章，底下不少網友都稱在各大賣場、學校，甚至公廁、公園的遊樂設施上，都貼有這個神秘姓名貼，但從未有人見過本尊，也不知為何要廣貼這幾個字。

但「f翁天信」貼紙也引起部分人不滿，2022年有人發文稱，現在不只公共設施，連私人物品都成為目標，他在嘉義大學的停車場發現10輛車內就有7輛被貼，撕掉了幾天後又會被貼上，問題是撕下來後產生的殘膠，更令人煩躁。

20日嘉義市環保局回應，將通知公共場所管理單位加強巡查及清理，亦會進行調查，若有發現行為人，將依廢棄物清理法第27條規定，處罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

▲疑為「翁天信」本人在臉書貼的背影照。（圖／翻攝自臉書）