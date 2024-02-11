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嘉義市打造親子友善環境　特色公園飯店童趣十足

▲▼春節來嘉親子遊 特色公園、親子飯店讓小孩放電、大人Fun鬆 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼嘉義市打造多處特色親子公園，新引不少民眾春節來嘉親子遊 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是新春期間熱門的親子旅遊地點，作為世界級阿里山森林鐵路的入口門戶，擁有獨特豐富的林業鐵道文化，值得親子一同前來探索，市府近年積極提升公園遊戲場環境，打造具在地文化與人文特色的主題公園，更是成為讓小孩放電、大人Fun鬆的好去處！來到嘉義市，不僅能搭乘友善嬰兒推車的英倫風低底盤電動公車漫遊各景點，親子遊必不可少的親子友善飯店更是有多樣化的選擇，這裡有美食、有人文，更有「大大小小攏尬意」的特色景點，全齡走春，來嘉就對了！

▲▼春節來嘉親子遊 特色公園、親子飯店讓小孩放電、大人Fun鬆 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市是座剛剛好的城市，正適合兩天一夜的親子遊程。「製材所」與「車庫園區」綠意盎然、平坦好行，還可以近距離觀賞古董級的蒸汽火車；漫步於全臺範圍與數量最多的日式建築群「檜意森活村」中，不僅能感受「木都」嘉義市的魅力，還能租借和服遊逛遍各式文創小店，好玩又好拍。不能錯過的，當然還有名氣響亮的在地美食，例如火雞肉飯、豆漿豆花、沙鍋魚頭等，絕對能滿足每位饕客的味蕾。來嘉更有多樣化的親子飯店選擇，不僅備有親子主題客房、親子友善備品，有些飯店更設有兒童遊樂設施，以貼心細緻的服務，讓親子旅客住得舒適又開心。

▲▼春節來嘉親子遊 特色公園、親子飯店讓小孩放電、大人Fun鬆 。（圖／嘉義市政府提供）

為打造全齡共享、世代宜居的幸福城市，市府近年也積極投入公園遊戲場改善。新春期間來嘉，不僅可見嘉義公園、文化公園、北香湖公園等公園以植栽、飾品妝點，營造繽紛喜慶的年節氣氛，市府建設處盤點全市21處公園，分為兩期，進行公園遊戲場改善。第一期10處公園已於112年8月完成開放，深獲民眾好評；第二期11處公園也於農曆年前完成開放，歡迎孩童及家長前來體驗「安心中帶著冒險、安穩中帶著挑戰、安全中帶著征服」的特色遊戲空間。

▲▼春節來嘉親子遊 特色公園、親子飯店讓小孩放電、大人Fun鬆 。（圖／嘉義市政府提供）

市府建設處表示，第二期公園遊戲場改善工程中的亮點公園為劉厝與南興公園，劉厝公園周邊樹木繁盛且種類豐富，以木作及榕樹意象作為設計發想，導入攀爬、踏板通道、滑梯等遊戲設備，並以高低平台交錯方式，提升其使用樂趣；南興公園則結合公園周邊林立的大樹，打造上下遊玩環狀式的通道，讓孩子們體驗在樹林間穿梭的樂趣，並將樹木宏偉的意象傳遞給孩童。

建設處也提到，除此之外，市區還有許多具在地特色與人文特點的公園等待小朋友們探索，例如頂庄公園結合當地知名的獨角仙生態，打造獨角仙造型溜滑梯；中庄公園則延續原有的火車造型遊具，搭配木作材料且增加遊戲性，相當受在地居民喜愛，也歡迎家長們帶小朋友前來遊玩，感受公園升級後的不同。

 
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