「f翁天信」到底是誰！一票嘉義人崩潰：哪裡都有他　真相曝光

▲最近這個謎樣姓名貼又再度掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

嘉義市區不少公園、公廁內，多年前被大量貼上「f翁天信」的姓名貼紙，讓許多在地人滿頭問號，不禁好奇此人來歷，事後也釣出知情人解答；沒想到，最近他疑似重出江湖，再度掀起討論。

多年前，就有鄉民在PTT發文，表示嘉義市文化公園內，至少5、6個公共設施上，都被貼了「f翁天信」的貼紙；無獨有偶，另一名女大生在Dcard傻眼直呼，「有沒有人認識f翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」

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女大生當時提到，「我的車停在蘭潭校區校門口旁的停車場，今天下午去看時，整個停車場裡的車，10台有7台都被貼，重點是撕掉了它，過幾天又會被貼上。」

▲女網友前年發現這個姓名貼，沒想到連愛車也遭殃。（圖／翻攝自Dcard）

事實上，許多在地人都曾見過，除了公廁、公園最多外，連阿里山風景區管理處、慈雲寶塔等，也都有出現這款「謎樣姓名貼」。

對此，不少網友網友笑回，「還以為是信天翁」、「最早是在御香屋那裡看到的XD」、「信天翁+1語言閱讀真可怕」、「看成尋鳥啟示」；另外，知情人則透露，「本人就一個老頭，他說他的FB很有趣之類的」、「看了這個人的FB，發現他很推崇從右到左的讀法，所以搞不好真的念信天翁喔」。

另外，嘉義市環保局對此曾表示，依據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，嚴禁汙染地面、水溝、牆壁、梁柱、電桿、樹木等，或其他土地定著物的行為，違者可處1200元到6000元以下罰鍰。

▼許多處的「姓名貼」後來都被清掉了。（圖／翻攝自翻攝自PTT）