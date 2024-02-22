嘉義市限量「寶寶龍」提燈　2／21－2／23連續三天發送 　

▲嘉義市限量「寶寶龍」提燈發送賀元宵 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

迎接元宵節到來，嘉義市政府龍年特別隆重推出「寶寶龍」小提燈，一推出就獲得熱烈回響。「寶寶龍」提燈自21日起連續三天(至2月22日) 下午4點起在文化路與民族路口每日限量發放1,000個，民政處長林家緯親為市民送上提燈及元宵祝福，領取提燈的排隊人潮綿延數百公尺，滿滿的人潮提前讓人感受到嘉義市元宵節時熱鬧氣氛。

民政處長林家緯介紹，嘉義市政府今年再度攜手出身花燈世家、國寶級燈藝師林健兒的女兒「花燈女王」林佳葦推出「寶寶龍」小提燈，不僅小提燈充滿童趣，設計師「不想做無聊的提燈」的初衷，更是讓嘉義市每年推出的小提燈都有令人驚喜的亮點。「寶寶龍」小提燈設計的比例上，放大頭部，並讓細長的龍頭呈現飽滿圓潤的造型，使表情兇猛猙獰的龍變身為討喜的玩偶臉，龍爪也轉換為圓胖的可愛爪子。色彩上更使用小朋友喜愛的粉彩色系，療癒又溫暖。

民政處長林家緯表示，期待拿到精采作品的大小朋友在製作組裝的過程中感受到滿滿樂趣。市府也祝福元宵節燈籠的光亮能照亮新一年的光明前途、溫暖每一戶人家。

今年拔得頭籌領取小提燈的丁女士下午1點便前來排隊，她表示自己從小到大號碼都是1號，今日排到第一位更覺得格外幸運，每年的提燈不僅值得收藏，在外縣市親友之間也相當有人氣。

市府表示，嘉義市各廟宇也舉辦熱鬧慶典歡慶元宵，2月24日元宵節當天上午，九華山地藏庵將於廟埕舉辦溫馨有趣的慶元宵親子寫生活動；當日下午2時，嘉邑東安宮則將以「迎福神鬧元宵」平安繞境活動為嘉義市全境祈福。此外，嘉義市立博物館歡慶元宵，受到熱烈好評的「前線的微笑老蕭─蕭萬長人物特展」活動講座也將於當日登場，並應景的在講座當天送上參與活動民眾一碗在地店家湯圓，讓大家不用排隊就可以享用在地美食。歡迎大家上網報名(網址： https://pse.is/5kxfqf )參加講座活動，一起來嘉博館聽演講吃湯圓。嘉市慶元宵，以豐富有趣並富含人文氣息的多元活動歡迎遊客到來。

嘉義市政府警察局也至現場宣導，呼籲市民應注意防竊、防搶及勿施用毒品，對於各種投資應審慎評估，不加入來路不明交友網站及投資群組，勿酒駕、不超速、不闖紅燈，快樂出門，平安回家。