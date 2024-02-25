妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

▲外國一對夫妻因為婚前出軌而面臨考驗。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人夫意外得知，妻子在結婚之前曾經偷吃，甚至與26個不同男人發生性關係。他深感背叛與痛心之餘，向老婆提出唯一和解條件，就是讓自己也跟26個女人上床，否則就要離婚，不過大部分網友都不贊成這個做法。

根據網路論壇Reddit文章，這對夫妻從國中時期開始交往，即使之後就讀不同大學，也幾乎每周末見面，結婚至今已經18年，育有2個兒子。直到最近，2人結伴參加派對，與大家聊到成長趣事時，「她的一個朋友說溜嘴，說她在大學時很放蕩。我差點就漏聽，但望向妻子時，她的臉色蒼白，還給她朋友使眼色。」

人夫一直忍耐著，直到回家後才質問老婆，「她兜圈了一下子，最終承認大學時期常常參與社團活動，有幾次跟別人勾搭上了，甚至有過幾個固定砲友，但堅稱自己當時只是不成熟的孩子，所以我不應該因此對她懷恨在心。」

他得知真相後，氣到衝出家門，前往旅館過夜。在此期間，妻子不斷傳訊息或打電話，試圖解釋與挽回，但仍堅稱「這沒什麼大不了」，「我們結婚了18年，絲毫不能改變她是背叛者的事實。一直以來，我以為我們之間有著特別的東西，都是彼此的第一次與唯一，但這全都是謊言。」

幾天後，2人情緒稍微緩和，人夫繼續追問，才知道老婆當年與26個男人發生關係，每個對象的次數不同，最少1次、最多高達30次。他在謹慎思考後，提出這個「不得商量」的條件，要求也與26個女人上床，即使妻子日夜乞求、哭泣或勃然大怒，都不願改變心意，「要不就是她接受這件事，要不就是我們離婚。」

但大部分鄉民都認為，人夫根本不想要和好，只是想要報復而已，而這對任何人都沒有好處，「和這些女人做愛，不會讓你感覺好一點。要不就是原諒她並放下，要不就是離婚吧」、「離開吧，沒必要這樣報復。再說，這已經是很久以前了。」、「在任何與伴侶的衝突中，實際上都只有2種可能性，解決或離開。看起來你已經下定決心了。」