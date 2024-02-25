　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

▲▼夫妻吵架,情侶吵架。（圖／CFP）

▲外國一對夫妻因為婚前出軌而面臨考驗。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名人夫意外得知，妻子在結婚之前曾經偷吃，甚至與26個不同男人發生性關係。他深感背叛與痛心之餘，向老婆提出唯一和解條件，就是讓自己也跟26個女人上床，否則就要離婚，不過大部分網友都不贊成這個做法。

根據網路論壇Reddit文章，這對夫妻從國中時期開始交往，即使之後就讀不同大學，也幾乎每周末見面，結婚至今已經18年，育有2個兒子。直到最近，2人結伴參加派對，與大家聊到成長趣事時，「她的一個朋友說溜嘴，說她在大學時很放蕩。我差點就漏聽，但望向妻子時，她的臉色蒼白，還給她朋友使眼色。」

人夫一直忍耐著，直到回家後才質問老婆，「她兜圈了一下子，最終承認大學時期常常參與社團活動，有幾次跟別人勾搭上了，甚至有過幾個固定砲友，但堅稱自己當時只是不成熟的孩子，所以我不應該因此對她懷恨在心。」

▲▼情侶吵架,夫妻吵架。（圖／CFP）

他得知真相後，氣到衝出家門，前往旅館過夜。在此期間，妻子不斷傳訊息或打電話，試圖解釋與挽回，但仍堅稱「這沒什麼大不了」，「我們結婚了18年，絲毫不能改變她是背叛者的事實。一直以來，我以為我們之間有著特別的東西，都是彼此的第一次與唯一，但這全都是謊言。」

幾天後，2人情緒稍微緩和，人夫繼續追問，才知道老婆當年與26個男人發生關係，每個對象的次數不同，最少1次、最多高達30次。他在謹慎思考後，提出這個「不得商量」的條件，要求也與26個女人上床，即使妻子日夜乞求、哭泣或勃然大怒，都不願改變心意，「要不就是她接受這件事，要不就是我們離婚。」

但大部分鄉民都認為，人夫根本不想要和好，只是想要報復而已，而這對任何人都沒有好處，「和這些女人做愛，不會讓你感覺好一點。要不就是原諒她並放下，要不就是離婚吧」、「離開吧，沒必要這樣報復。再說，這已經是很久以前了。」、「在任何與伴侶的衝突中，實際上都只有2種可能性，解決或離開。看起來你已經下定決心了。」

ET快訊
陳珮甄：作家H一吵架就鬧輕生！　揭夜會人夫真相
柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太
金正恩確實有大兒子！　知情人士：太瘦不像爸爸
前大陸首富、娃哈哈創辦人宗慶後病逝！　享壽79歲
煙台「陰莖魚」大量出沒！　數百人趕海狂撿
27歲男開「百萬阿法」追撞！　零件炸裂噴濺
高中妹趕門禁找網友接送！　遭壓後座硬上懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

行動電源飛機座位上爆炸！　煙霧瀰漫畫面曝光

誤踩油門撞死人！奈良東大寺前「汽車暴衝」　79歲肇事駕駛被捕

英美第4度聯手　襲擊葉門反抗軍18目標「包括地下武器庫」

金正恩確實有大兒子！知情人士曝「神隱秘辛」：身材太瘦不像爸爸

3台男在柬埔寨涉毒被抓　柬埔寨警方查獲超過16公斤毒品

特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

川普拿下南卡州初選勝利！　前州長海利主場優勢失敗

經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

新莊賓士車突暴衝！女外送員「頭破腳變形」亡　肇事駕駛是他

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

行動電源飛機座位上爆炸！　煙霧瀰漫畫面曝光

誤踩油門撞死人！奈良東大寺前「汽車暴衝」　79歲肇事駕駛被捕

英美第4度聯手　襲擊葉門反抗軍18目標「包括地下武器庫」

金正恩確實有大兒子！知情人士曝「神隱秘辛」：身材太瘦不像爸爸

3台男在柬埔寨涉毒被抓　柬埔寨警方查獲超過16公斤毒品

特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

川普拿下南卡州初選勝利！　前州長海利主場優勢失敗

經濟效益上看7兆日圓！TSMC熊本設廠「百業待興」　人力短缺成隱憂

曹西平開店不被看好！　曝龍千玉私下超暖舉：永遠是我家人

樂天教頭看好頂上陳俊秀　林智平：把細節做到位

陳珮甄痛訴「作家H一吵架就鬧輕生」！　揭夜會人夫真相：我身心毀滅了

童年回憶《忍者亂太郎》劇場版年底上映　登日本推特趨勢

哇哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

彰化3姊弟加油！捐款帳戶湧入240萬　縣府全力協助後續照顧

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了！　留言區瘋搶柯太太…她亮同款

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

控訴俄軍空襲！烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」20枚　導致24平民慘死

校安事件頻傳　北市教育局推「家長入校」親師交流計畫

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

國際熱門新聞

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

又有台男在柬埔寨被抓　警查獲16kg毒品

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

她玩卡丁車　「長髮捲入輪」頭皮掀起慘死

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

金正恩確實有兒子！知情人士曝「神隱秘辛」

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

年薪達474萬元卻淪「下層中產階級」

台積電催化　日半導體走向專業分工

星國爆乳網紅「賣屁」大賺　洗澡水破萬台幣

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

更多熱門

相關新聞

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

新娘婚禮上喝醉舌吻伴娘　新郎氣炸離婚

國外一名男子抱怨，他的新婚妻子在婚禮喝醉後，竟與伴娘激烈舌吻，氣得這名男子當場離席，甚至還取消了蜜月旅行，並考慮離婚。

逆天115cm長腿「國軍李多慧」慘被渣夫背叛

逆天115cm長腿「國軍李多慧」慘被渣夫背叛

出軌醫師學長遭甩！女牙醫狂騷擾正宮挨告

出軌醫師學長遭甩！女牙醫狂騷擾正宮挨告

莽男嗆前妻「同歸於盡」潛入住處縱火

莽男嗆前妻「同歸於盡」潛入住處縱火

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

關鍵字：

偷吃偷情劈腿出軌離婚

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

作家H掀「陳珮甄9罪狀」夜會人夫又裝乖！女方痛發聲

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

台員工全家搬去熊本　曝台積電福利

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面