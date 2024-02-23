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社會 社會焦點 保障人權

抓姦老公跟女士官嘿咻　逆天115cm長腿「國軍李多慧」慘被渣夫背叛

▲▼ 。（合成圖／截取自正宮臉書）

▲魏女神似啦啦隊女神李多慧，擁有逆天115公分長腿仍遭渣男老公背叛 。（圖／魏女授權提供）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

一名黃姓少尉排長去年遭到正宮、魏姓妻子的親友捉姦在床，小三竟是他的軍中同袍、成功嶺十軍團成功嶺302旅的李姓女中士。李姓女中士照片曝光，外表清秀、笑容甜美；但讓外界更訝異的是，正宮魏姓妻子不僅身高180公分、還有115公分的逆天長腳，且外型激似啦啦隊女神李多慧以及藝人蔡淑臻，魔鬼身材的她現職還是模特兒，即便條件如此之好，仍慘遭渣男老公背叛、劈腿。

▲▼ 。（圖／截取自正宮臉書）

▲魏女在臉書上分享多張出遊照片，看得出是相當陽光正面女孩。（圖／魏女授權提供）

點開魏女臉書，可見魏女是個喜愛出遊、也與家人感情融洽的高挑女孩，其中幾張照片更激似啦啦隊女神李多慧、藝人蔡淑臻，甚至許瑋甯。不過，臉書中也分享一篇文章，是有關於丈夫與岳母婚外情的離譜故事，似乎在暗諷現實生活中劈腿的少尉老公。

魏女接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，會分享這影片是因為去年就得知老公偷吃，感同身受被身邊最親近的人欺騙內心是多麼痛苦，才寫下「無限上綱的自由叫做放縱！」

▲▼ 。（圖／截取自李女臉書）

▲成功嶺302旅李姓女中士長相也不俗，曾上過《中華民國陸軍》官方粉絲團 。（圖／截取自陸軍官方臉書）

正宮外貌出眾，但和黃姓排長外遇的小三、成功嶺302旅李姓女中士長相也不俗，曾上過《中華民國陸軍》官方粉絲團，文中介紹自己「無所畏懼」、「跟我來、有我在、跟我做」的精神，而其甜美笑容也吸引不少軍中同袍留言讚賞。

據了解，李女從2018年就和黃男有曖昧關係，2人在2023年元旦假期趁魏女出國，大膽到黃男家裡的房間激戰，結果被魏女的親友捉姦在床。李女和黃男事後到逢甲大學校門下跪「洗門風」求原諒，但魏女不滿李女要道歉，卻還說謊膝蓋受傷「穿護膝」下跪，事後竟然貼文跑去參加鐵人比賽，痛批小三「妳在含XXX的時候有穿護膝嗎？」認為對方毫無誠意憤而提告。

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