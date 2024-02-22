莽男嗆前妻「同歸於盡」　找鎖匠開門放火燒她床墊...下場曝

▲桃園市黃姓男子與妻子離異後心生怨恨，屢次潛入妻子住處放火焚燒家具洩恨，甚至複製鎖匙進入租屋處潑灑汽油欲縱火，所幸被及時撲滅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子與妻子感情不睦2019年離婚，黃男去年12月傳簡訊給前妻「下班就買汽油把房子燒掉」後，竟潛入前妻住處砸毀家具，再潑灑汽油在床墊上縱火焚毀，2天後再找鎖匠開門後潛入住處，以預先購買汽油潑灑，再恐嚇租客「要與前妻同歸於盡」。桃園地檢署調查後，偵結依恐嚇危害安全、毀損、無故侵入住宅、縱火未遂罪將黃起訴。

檢警調查，63歲的黃姓男子與妻子感情不睦，2人於2019年10月間離婚，妻子與子女同住，並將部分房間租出，黃男離婚後始終對前妻心懷怨恨；去年12月19日，黃男傳送簡訊給前妻「等下下班就把你房子燒掉…要跟妳同歸於盡，下班就去買汽油」，黃男隨即於中午時持鎖匙潛入前妻住處，先砸毀其三層櫃，再持預購汽油潑灑在前妻床墊上縱火。

黃男前妻擔心遭報復，隨即於同月21日更換住處鎖匙，未料，黃男欲入侵住處卻進不去，找來不知情鎖匠聲稱忘了帶鎖匙更換門鎖後，再持預購汽油進入屋內，向租客怒嗆「不會放過前妻，不要以為換鎖就進不來，就算進不去也會在門口放火」等語，租客聽聞後立即奪門逃離報警處理，並向其前妻通報，警消據報後趕到現場，黃男則倉皇逃離，及時阻止火災發生。

桃檢調查時，黃男坦承犯行，檢方根據被害人、租客供詞，以及現場照片，認定黃男犯行明確，偵結依恐嚇危害安全、毀損、無故侵入住宅、縱火未遂等罪將黃男提起公訴。