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新娘婚禮上喝醉！緊擁伴娘深情熱吻　新郎氣炸離婚：舌頭都伸到喉嚨了

▲▼新郎新娘吵架。（圖／CFP）

▲國外一名新郎因為新娘酒後與伴娘熱吻而決定離婚。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男子抱怨，他的新婚妻子在婚禮喝醉後，竟與伴娘激烈舌吻，氣得這名男子當場離席，甚至還取消了蜜月旅行，並考慮離婚。

據《鏡報》報導，這名心碎的男子最近在Reddit發文，表示24歲的妻子莎拉（Sarah）非常喜歡喝酒，雖然她每周只會喝一次酒，但卻總是在喝醉後隨意與其他女性親熱，讓男子感覺自己被戴了綠帽，難以接受。

為了解決莎拉的飲酒問題，男子與她一起去做了心理諮詢，「她當時非常清楚這件事對我的傷害有多嚴重，而我也告訴她，無論我在不在場，這種情況都是不允許再發生的」。在莎拉承諾改過後，2人決定結婚。

男子表示，婚禮當天的一切都十分完美，直到莎拉喝醉後，要求男子替她拿一雙舒適的鞋子。豈料，男子返回時，居然發現妻子正在舞池中央與伴娘布魯克（Brooke）熱吻，「我當時氣瘋了，布魯克的舌頭都已經伸進她喉嚨了」，於是男子憤怒地衝上前斥責妻子，並當場離去。

男子進一步指出，他目前已經取消了蜜月旅行的機票和飯店，並正考慮離婚，而莎拉也從乞求原諒，到哭泣謾罵，更痛斥丈夫為了一點小事就要毀掉2人關係，讓她在婚禮上丟臉，「她傷害了我，但她顯然不知道自己做錯了什麼，現在我很糾結，我的決定到底是對的嗎？」

男子的文章在網上曝光後，瞬間吸引了不少網友的注意。許多人都認為男子的反應合情合理，支持他與妻子離婚，「這是絕對不能容忍的，你要知道她的不忠行為可能不僅限於婚禮當天」、「她根本不知道自己錯在哪，即使你們不離婚，情況也不會改變」、「相對於婚姻，她看起來更需要專業的幫助」。

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