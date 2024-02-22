女牙醫出軌學長遭甩　傳訊轟炸正宮「跟我做比跟妳愉悅」挨告

▲已婚女牙醫搞上醫師學長遭甩，失戀傳海量訊息給正宮挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／新北報導

一名女牙醫迷戀同為醫師的學長，兩人各自婚嫁後，仍雙雙背叛家庭交往，而後女牙醫不滿學長提出分手並斷聯，開始傳海量訊息給正宮，呼籲正宮要「愛自己」、「如果妳真的離婚了，我們可以當好姊妹」，慫恿正宮和學長離婚並拿走一半資產，見正宮不買帳，女牙醫又狂酸說「他說跟我做愛比跟妳愉悅很多」，被正宮告上法院，台中地院審理，判女牙醫侵害配偶權，應賠償40萬元。可上訴。

女牙醫挨告表示，她高三時就認識人夫，升大學後曾短暫交往1年，後來兩人雖分手各自婚嫁生子，人夫仍在2021年時誘她交往，讓她覺得兩人在身體和心靈上都非常契合。不料因聖誕節前夕她吵著要見面，遭人夫提出分手，讓她陷入憂鬱，丈夫也因她出軌提出離婚。

女牙醫認為，既然人夫回歸家庭，而她也毀掉自己的婚姻，代表她侵害配偶權的部分並不嚴重，她願意寫道歉書表示歉意，但她是受雇的牙醫師，收入不多，正宮對她求償1百萬賠償金太多，希望能減為10萬。

不過法官檢視相關證據，女牙醫在短時間傳送海量訊息給正宮，不斷勸說正宮離婚，表示「像學長這樣的壞男人…像選妃一樣把我們兩個當成選擇再選來選去。姊妹應該自強起來，把他給遠遠地甩開」、「因為分手後我有自己的原則，只做一次，後來沒跟他做愛，他可能就這樣選擇了家庭吧！」、「如果妳真的離婚了。我們可以當好姊妹。」、「愛自己」、「妳有資源，可以切割這個渣」。

正宮看了不堪其擾，回應「我都不覺得妳渣了怎麼會覺得他渣？」等語，讓女牙醫憤而傳送和人夫的合照、郵件、訊息，傾訴兩人交往的點點滴滴說「他說跟我做愛比跟妳愉悅很多....唉。我先生那方面不行。妳真幸福喔！（愛心）」、「渣渣太太早安」、「應該是渣。下半身思考。我還崇拜他崇拜了20幾年。我真是白癡」。

經正宮明確要求不想再接到訊息，女牙醫仍不斷傳訊轟炸說「如果你們最後很淡了。拜託讓我和他可以偶爾聯絡吧」、「好想聽到他的聲音，破口大罵也好-好讓我知道他很有元氣，和他從頭到尾只有想睡我，玩弄我一下讓我清醒一下」等語。

法官認為，女牙醫短時間內密集傳送簡訊給正宮，內容已讓正宮感受敵意及被騷擾的心理壓力，不只侵害配偶權還干擾正宮生活，審酌女牙醫年收入將近百萬，判她應賠償40萬元，可上訴。