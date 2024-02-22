　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲苗栗一名監視器設備行老闆因性侵小姨子入監服刑，10年後妻子提出離婚。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者楊庭蒝／綜合報導

苗栗一位從事監視器設備業的老闆，在10年前的一次家庭聚會中，趁著小姨子酒醉的時候對她進行性侵，最終被法庭判處入獄。入獄期間妻子竟出軌，他憤而對小王提告獲賠10萬元，妻子也隨後對他提出離婚。最終法院判准離婚，酌人夫入監前每月收入約150萬元，出監後現每月收入約3、4萬元，判他每月須負擔未成年子女9000元生活費。

法官在判決書指出，人夫於2014年11月8日晚間，在住處和妻子、妻子的妹妹及2位親友喝酒。到了半夜2點，妻子送親友下樓，留下人夫和泥醉的妹妹獨處。人夫見妹妹癱睡在沙發上，竟趁機撫摸她胸部並指侵得逞。

案發後，妻子得知丈夫的犯行，氣到全身發抖。她向親友表示「決定離婚ㄌ」、「只有畜生會幹得出來」，並與親友共同協調丈夫和妹妹簽下百萬和解切結書。但妻子事後立場動搖，向親友傳送訊息說：「妹妹私下找小陳喝酒，還說不要讓姐姐知道」、「我要妹妹自己好好回想，所有的事情還原真相，此事錯誤已發生，但不是只有單方面的錯」，並聲稱先前的切結書已搞丟。

案發後2年多，妹妹提出告訴。人夫傳喚當時在房間就寢的兒子當證人，但兒子的證詞多處不合理，不被法院採信。人夫依乘機性交罪被判4年2月徒刑入獄服刑。

人夫入獄期間妻子外遇，他出獄後得知此事，憤而提告小王索賠10萬元。妻子也向法院提出要求離婚的訴訟。

妻子主張，丈夫在2014年性侵了她的妹妹，導致妹妹後來輕生過世，讓她備受家人異樣眼光與責備。人夫長期入監服刑也使夫妻感情疏離。但人夫反駁說，當年的死因是「病死或自然死」，與他無關。他表示妻子當初得知真相也並未怪他，雙方在半年內一起創業，妻子在他入監時還探監60幾次、以書信鼓勵他，幫他聲請再審等，可見刑案並未破壞婚姻，妻子在2020年間外遇才是感情破裂的主因。

法官最終審理認為，雙方婚姻裂痕已深，已到無法挽回的地步，遂判准離婚。並審酌人夫的收入變化後，判他每月須負擔未成年子女9000元生活費。人夫對離婚仍可上訴。

ET快訊
鋒面提早到！今轉雨降7℃越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團
英特爾將為微軟代工晶圓　挑戰台積電地位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

追翻陸船2死！媒體人：海巡制服有密錄器插槽　董智森「應有錄影」

快訊／新北男獨坐頂樓吹風　當警消面墜落命危

4月兵入伍7天「打中士1巴掌」他被打暈多處傷　連長當場壓制

快訊／他跌倒「槍枝走火」擊斃友人警！串供遭揭穿　法院裁准羈押

深坑大火惡臭籠罩雙北　負責人親友嗆：不要吸嘛

司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」倒山路　11人緊急送醫

快訊／桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

快訊／宜蘭嚴重車禍16傷！拖板車「司機撿手機」衝撞10車

快訊／雲林下架4956包蘇丹紅蝦味先！曝同批產品效期　買到的人快退

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄黃色小鴨出事了！　瞬間強風一吹…淒慘變形照曝

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

追翻陸船2死！媒體人：海巡制服有密錄器插槽　董智森「應有錄影」

快訊／新北男獨坐頂樓吹風　當警消面墜落命危

4月兵入伍7天「打中士1巴掌」他被打暈多處傷　連長當場壓制

快訊／他跌倒「槍枝走火」擊斃友人警！串供遭揭穿　法院裁准羈押

深坑大火惡臭籠罩雙北　負責人親友嗆：不要吸嘛

司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」倒山路　11人緊急送醫

快訊／桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

快訊／宜蘭嚴重車禍16傷！拖板車「司機撿手機」衝撞10車

快訊／雲林下架4956包蘇丹紅蝦味先！曝同批產品效期　買到的人快退

黃色小鴨的全球漂流之旅　綠色和平：海洋垃圾抗塑大作戰！　

35歲「不菸不酒」生活健康　超音波照出0.6公分腫瘤

5個會讓女生厭煩的行為　絕對沒有女人緣

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

追翻陸船2死！媒體人：海巡制服有密錄器插槽　董智森「應有錄影」

國小兄妹「魔鬼行程」主播媽挨轟　電視台低調回應

倫敦時裝周／全智賢、湯唯2大女神合體畫面太美！Burberry秀場牽手玩自拍

好多新冠！每天快篩「鼻孔流血」都陽性　他急問：是不是很嚴重

53歲李英愛接演新版《大長今》！5招凍齡保養法　起床必做一件事

國小兄妹「日睡6小時」魔鬼課程　補習班業者：媽媽同意下分享

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

社會熱門新聞

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

宜蘭嚴重車禍！10小車+拖板車撞成一團

嫌犯打獵擊斃友人警　法院裁准羈押

華航報廢班機起落架夾死地勤　現場照曝光

司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」　11人緊急送醫

男約伴遊妹做S不付錢　被打成豬頭

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

家中放1300萬要娶媳　過年被偷光

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

深坑大火惡臭籠罩雙北　負責人親友：不要吸嘛

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

更多熱門

相關新聞

老爸睡了兒子女友！一家4口當街抓姦全武行

老爸睡了兒子女友！一家4口當街抓姦全武行

廣東廣州網傳一年輕男子近日發現父親與自己的女友有不正當男女關係，與母親一起在大門口處堵住二人。現場影片顯示，母親一時衝動打了兒子的女友，父親卻緊緊護著女方，並毆打妻子。本就一肚子氣的兒子見狀，立即上前毆打父親。隨後，4人打成一團，警員到場都看傻，場面令人大跌眼鏡。

性侵泥醉小姨子害輕生！妻10年後訴離

性侵泥醉小姨子害輕生！妻10年後訴離

夫妻離婚！要求分2兒「115萬元」壓歲錢

夫妻離婚！要求分2兒「115萬元」壓歲錢

男子法院外「槍決前妻」後自盡

男子法院外「槍決前妻」後自盡

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

關鍵字：

性侵監視器老闆離婚出軌法院

讀者迴響

熱門新聞

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

賈玲狂瘦50公斤「日常菜單公開」

即／桃園工廠惡火燒出廢氣！張善政示警2地區關緊門窗

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

屏東爆炸152天　高球製造商明揚董總請辭

「最美檢察官」陳漢章換回男裝！原因曝光

洋蔥頻道「紅傑」配音員結婚了！　藏臉10年公開

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面