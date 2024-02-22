他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

▲苗栗一名監視器設備行老闆因性侵小姨子入監服刑，10年後妻子提出離婚。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）



記者楊庭蒝／綜合報導

苗栗一位從事監視器設備業的老闆，在10年前的一次家庭聚會中，趁著小姨子酒醉的時候對她進行性侵，最終被法庭判處入獄。入獄期間妻子竟出軌，他憤而對小王提告獲賠10萬元，妻子也隨後對他提出離婚。最終法院判准離婚，酌人夫入監前每月收入約150萬元，出監後現每月收入約3、4萬元，判他每月須負擔未成年子女9000元生活費。

法官在判決書指出，人夫於2014年11月8日晚間，在住處和妻子、妻子的妹妹及2位親友喝酒。到了半夜2點，妻子送親友下樓，留下人夫和泥醉的妹妹獨處。人夫見妹妹癱睡在沙發上，竟趁機撫摸她胸部並指侵得逞。

案發後，妻子得知丈夫的犯行，氣到全身發抖。她向親友表示「決定離婚ㄌ」、「只有畜生會幹得出來」，並與親友共同協調丈夫和妹妹簽下百萬和解切結書。但妻子事後立場動搖，向親友傳送訊息說：「妹妹私下找小陳喝酒，還說不要讓姐姐知道」、「我要妹妹自己好好回想，所有的事情還原真相，此事錯誤已發生，但不是只有單方面的錯」，並聲稱先前的切結書已搞丟。

案發後2年多，妹妹提出告訴。人夫傳喚當時在房間就寢的兒子當證人，但兒子的證詞多處不合理，不被法院採信。人夫依乘機性交罪被判4年2月徒刑入獄服刑。

人夫入獄期間妻子外遇，他出獄後得知此事，憤而提告小王索賠10萬元。妻子也向法院提出要求離婚的訴訟。

妻子主張，丈夫在2014年性侵了她的妹妹，導致妹妹後來輕生過世，讓她備受家人異樣眼光與責備。人夫長期入監服刑也使夫妻感情疏離。但人夫反駁說，當年的死因是「病死或自然死」，與他無關。他表示妻子當初得知真相也並未怪他，雙方在半年內一起創業，妻子在他入監時還探監60幾次、以書信鼓勵他，幫他聲請再審等，可見刑案並未破壞婚姻，妻子在2020年間外遇才是感情破裂的主因。

法官最終審理認為，雙方婚姻裂痕已深，已到無法挽回的地步，遂判准離婚。並審酌人夫的收入變化後，判他每月須負擔未成年子女9000元生活費。人夫對離婚仍可上訴。