陸翻船2死曝光「海巡密錄器不足」　陳玉珍掀背後真相

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸翻船2死曝光「海巡密錄器不足」　陳玉珍：中製密錄器被禁用

▲▼陳玉珍 聯訪 大陸漁船事件相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍在節目上透露，好幾年前就已經購足密錄器，但因為資安因素，中國製造的無法使用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中國籍漁船14日在金廈海域非法越界，遭到我國海巡署盤查時意外翻覆，事後卻爆出海巡署由於密錄器設備不足，導致執行勤務的過程中沒有錄影，引起輿論譁然。對此，國民黨立委陳玉珍透露，事實上好幾年前就已經購足密錄器，只是因為近年抗中保台氣氛上升，導致涉及中國製造的都不能用，進而出現缺口。

陳玉珍在22日播出的節目《57爆新聞》中指出，密錄器事實上在好幾年前就已經有購足，卻因為中央單位顧慮「中國製造」有資安疑慮，導致部分密錄器不能使用，「剛買的時候，還沒有這種抗中保台的氛圍，但最近幾年民進黨開始推動「抗中保台氛圍，所以涉及中國製造的，很多東西都不能使用了」。

陳玉珍直言，理論上若中製的密錄器不能使用，要趕緊去調查有疑慮的部分，或趕緊購買另一批補足缺額，「若沒有趕快去補足，又因為資安緣故不准人家用，結果今天遇到跟中國發生海上糾紛，反而沒有辦法保護自己」，「你一味的說中國製造的東西不能用，後續的補充又來不及，事實上基層執法人員就很吃虧」。

陳玉珍感嘆，不是說執法人員不願意攜帶密錄器，而是中央提供的設備數量不夠，或是中央提供的東西即便充足，卻又因為各種規定不能使用，「這樣子因果關係，很遺憾」。

針對海巡署設備不足問題，海委會主委管碧玲22日表示，海巡署缺少密錄器的數據揭露後，行政院長陳建仁透過李孟諺秘書長通知，海巡署執勤所需的密錄器欠缺3061具的問題，所需經費2150萬元由今年第二預備金全數支付，另外35艘CP艇應該要規劃固定式錄影設備，也由第二預備金支付購買。

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