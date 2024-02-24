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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「雙鄭」被點名接閣揆　鄭文燦聞言轉身就走、鄭麗君稱專心智庫工作

▲▼2024總統大選電視辯論會，鄭麗君抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

▲青平台董事長鄭麗君。（資料照／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院副院長鄭文燦、青平台董事長鄭麗君今（24日）出席《全球印太戰略》新書發表會，兩人都被點名有望接任準總統賴清德首任閣揆，然而，鄭文燦會前接受媒體聯訪時，對於媒體提問相關問題時直接轉頭走人，僅回應「謝謝」、避談此事。

鄭文燦會前接受媒體聯訪，對於中國漁船翻覆事件，傳出該名船長並無相關駕船執照等，鄭文燦表示，海巡署、地檢署有把過程向大家說明，這是三無船隻，沒有船舶名字、登記、靠岸證明。

鄭文燦說明，過去針對禁制海域的三無船隻，漁民非常反彈，海巡接到通報以後都會進行海上執法，過去幾年有驅離、登檢及部分帶回，這是常態工作，針對船難事件也有海上救援。

鄭文燦強調，海上執法是保護合法漁民權益，意外發生後，希望把真相攤在陽光下，讓司法單位釐清，目前調查報告還沒有完成，這也是第三方責任險理賠基礎，這部分就尊重海委會跟地檢署調查跟理賠程序。

此時有媒體追問，他和鄭麗君被點名接任閣揆，會不會入閣？鄭文燦聞言直接轉頭離開，並未停留回應媒體問題。

而鄭麗君受訪時則表示，文化部長卸任後，自己樂於從事智庫工作，交接小組源於參與競選團隊，並不了解賴清德佈局，也沒有太多想法。至於是否有被徵詢？鄭麗君強調，這幾年樂於在民間推動智庫工作，有這樣的時間跟自由身份跟各領域朋友對話，形成一些相關建言，專心在智庫工作，謝謝。

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