陸海警船頻越界　邱國正強調戰備規定清楚：避戰是避免戰爭非避開

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

福建海警25日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查，已穿越金門禁止水域線。對於金廈海域緊張情勢升級，國防部長邱國正今（27日）受訪時表示，現在海巡在處理，國防部都有獲得相關情勢。至於未來若中國海警作為過頭，是否武力驅離？邱直言，避戰是避免戰爭不是避開，如果對方一直要如何，戰備規定有很清楚規定，不期望發生這種事。

行政院長陳建仁今率部會首長至立院報告並備質詢，對於中國海警船開入禁止海域，邱國正會前接受媒體聯訪時表示，現在海巡在處理，國防部都有獲得相關情勢，通常來講，金門馬祖這些外離島有禁限水域，有近有遠，只要沒有靠地面部隊或造成威脅，海巡處理有想法、不做額外表達，外離島官兵跟居民都是同島一命、相互幫忙，平順處理完不希望擴大。

至於禁限制海域的認定，邱國正強調，這當初有經過法律程序公告，就依據這個做，任何一方要破壞或是不承認，還是要按照我國法制走。

至於當時碰撞狀況？邱國正表示，當時的狀況海巡已經講得很清楚，國防部沒有任何補充或補強。有媒體追問，若海警作為過頭，不排除武力驅離？邱直言，不期望有任何作戰狀況發生，避戰是避免戰爭不是避開，如果對方一直要如何，戰備規定有很清楚規定，不期望發生這種事。

也有媒體詢問軍方介入底線，邱國正僅回應，不談這個。