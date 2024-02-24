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陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船　仔細錄影還丈量達30分鐘

▲▼陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船，仔細錄影還丈量長達30分鐘。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船，仔細錄影還丈量長達30分鐘。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

陸船翻覆釀2漁工不幸溺斃案，陸方代表及家屬與海巡署等相關單位官員密會協商3次後均不願對外發表任何聲明，似乎仍針對「究責」、「認錯」與「道歉」上無法取得共識。今（ 24）日下午又進行第4次閉門協商後，在陸方與家屬的要求下，一行人在其委託之律師陪同下前往查看已被打撈上岸、暫放於金門海巡隊部內的翻覆漁船與我方CP-1051巡邏艇等證物，30分鐘過程中陸方人員與家屬仔細查看兩船，錄影、拍照紀錄，並拿出捲尺進行丈量，查看結束後仍三緘其口、對外一語不發。

▲▼陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船，仔細錄影還丈量長達30分鐘。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

下午16時18分左右，在陸方代表及家屬的要求下，由海巡署人員陪同前往查看翻覆之陸籍漁船與當日執行驅離勤務的CP1051海巡巡邏艇，陸方委託之律師也全程陪同協助查驗蒐證。

▲▼陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船，仔細錄影還丈量長達30分鐘。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

抵達證物現場後，陸方人員與家屬都拿起手機拍照、錄影，查看船體有無撞擊之痕跡，甚至還登上漁船，發現可疑之處還拿出捲尺、甚至以指幅進行丈量，十分仔細的進行紀錄，海巡署也派員在一旁全程錄影蒐證，以防止證物遭受破壞。整個過程持續約30分鐘，查看結束後也至海巡隊部中密商，但雙方仍未對外發表任何說明。

▲▼陸方與漁工家屬首次查看翻覆漁船，仔細錄影還丈量長達30分鐘。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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