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松柏嶺受天宮辦擔米糕桃祝壽儀式　分享8888斤米糕桃吃平安

▲松柏嶺受天宮因疫情睽違3年後復辦擔米糕桃祝壽及開香揭桃儀式。（圖／南投縣政府提供）

▲松柏嶺受天宮因疫情睽違3年後復辦擔米糕桃祝壽及開香揭桃儀式。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

因疫情停辦3年的松柏嶺受天宮「上元米糕桃，天官賜平安」擔桃活動，今日再次舉辦，發動300名志工組成聲勢浩大的擔桃隊伍，以扁擔扛米糕桃徒步600公尺、走進受天宮，為天官大帝祝壽，也重現古早「擔米糕桃祝壽」的風俗文化。

義工信眾們今天在舞龍、舞獅隊伍的熱鬧帶領下，從受天宮第一停車場出發，步行抵達廟埕，縣長許淑華也於現場一起擔米糕桃入廟，親身體驗舊時風俗文化，並參與揭桃與開香儀式，最後發送小米糕給信眾帶回家吃平安；縣議員張婉慈、吳棋楠、林曘陽、張秀枝、沈夙崢、鄉長陳翰立、代表會主席吳金樹、多位鄉民代表、村長、企業代表等亦到場參與。

▲南投縣長許淑華參與受天宮擔米糕桃祝壽及開香揭桃儀式。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長許淑華參與受天宮擔米糕桃祝壽及開香揭桃儀式。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，受天宮是全國玄天上帝總廟，香火鼎盛，分廟、信眾遍及各地，而每年農曆正月十五是上元賜福天官大帝聖壽日，也是民間俗稱的元宵節，全國各地都有燈會相關慶祝活動，受天宮的「上元米糕桃，天官賜平安」擔桃活動也行之多年，已成為地方特殊的傳統信仰文化活動，希望廟方能持續傳承下去。

▲松柏嶺受天宮明天將分享8888斤米糕桃，讓善信帶回家吃平安。（圖／南投縣政府提供）

▲松柏嶺受天宮明天將分享8888斤米糕桃，讓善信帶回家吃平安。（圖／南投縣政府提供）

受天宮主任委員陳登岳表示，本活動睽違3年後重新招募擔桃義工，報名也相當踴躍，上網開放1小時300個名額就被搶空，眾人都希望能藉著幫天官大帝「擔桃」為家人祈求平安；下午開香揭桃祝壽儀式後，廟方也為信眾祈求各行各業大發利市，並發送八兩的米糕給善信帶回家，還有現場搓湯圓與元宵晚會，免費贈送元宵龍年提燈及多項好禮，明日早上8點半會將8888台斤的米糕桃分送給信眾，帶回家吃平安。

松柏嶺受天宮「上元米糕桃」文化由來已久，早在日治時期便有「三界公會」負責籌辦三官大帝的聖誕祭典，因「上元天官大帝」主掌賜福，受天宮轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」的祝壽習俗，翌日「分桃」給十方善信，發展成「上元米糕桃，天官賜平安」的固定祭典，每年吸引萬人食平安。

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