帝爺公蛇離去未留龍衣！天受宮突現巨型蛇頭蛾　廟方曝2含意

▲松柏嶺天受宮「帝爺公蛇」離去後，廟裡又出現宛如靈蛇化身的「蛇頭蛾」皇蛾。（圖／陳政雄提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

名間鄉天受宮連續44年的端午節期間都有大頭蛇現身，也被尊稱為「帝爺公蛇」，而今年在杜蘇芮颱風侵台、父親節2天出現後，靈蛇即不知所蹤，但上個周末2天卻又出現一隻別稱「蛇頭蛾」的巨大皇蛾，在廟中飛舞棲息；廟方和信眾都認為，牠可能是靈蛇化身前來向神明道別，也給予善信祝福。

信奉玄天上帝（帝爺公）的天受宮自1979年啟用迄今，每年都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪廟宇；由於傳統信仰中，蛇與龜乃屬玄天上帝麾下大將，而這條大頭蛇又每年定期造訪、每次停留3至10天，被信眾視為靈蛇和廟方的吉祥物；而今年則在7月底杜蘇芮颱風襲台期間現身，雖然遲到近1個月，但紀錄也延續至第44年，爾後又在8月8日出現一次，讓廟方和信眾都欣喜萬分。

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不過靈蛇最近3年離去時都總會褪下被廟方視為「龍衣」的蛇皮，今年離去時則未留一絲痕跡，時至19、20日，信眾卻意外發現有一隻大皇蛾在廟裡翩翩飛舞，不時在玄天上帝神像或供品上棲息；廟方用尺一量，這隻皇蛾不僅展翅長度達26公分，而且因為其2翅形狀和翅上紋路剛好狀似2隻蛇頭，信眾都不禁驚呼：「這是靈蛇化身！」

廟方指出，蛇頭蛾的出現可能代表前來向帝爺公道別，也因今年颱風災情頻仍，故現身給予信眾祝福、平安度過每一次考驗之意。

根據中研院生物多樣性研究中心資料，皇蛾屬天蠶蛾科，展翅可達25至30公分，翅面呈紅褐色、前翅端部向外突出狀如蛇頭，上緣有一枚黑色圓斑，宛如蛇眼，所以有「蛇頭蛾」之稱，可保護自己免受天敵攻擊，是全世界最大的蛾類，分布低中海拔山區，局部地區相當普遍。