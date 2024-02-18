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大年初九天公生　黃偉哲向玉皇大帝祝壽祈求國泰民安市運昌隆

▲台南市長黃偉哲等人至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲等人至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆正月初九子時（17日晚上11時起），是玉皇大帝聖誕日，亦即民間所謂的「天公生」，台南市中西區台灣首廟天壇（天公廟）入夜後湧入大批信眾要幫玉皇大帝祝壽，並祈求一整年的運勢順遂，市長黃偉哲也至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。

▲台南市長黃偉哲等人至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

相傳玉皇上帝是天界最高的神祗，除了主宰仙界眾神之外，人類和鬼魂也都歸祂掌管，道教尊稱其為「玉皇大天尊」，民間則稱祂為「天公」。古人認為天地之數始於一、終於九，因此認定九是最大之數，有最大、無限之義，因此道教便將農曆的正月初九訂為玉皇上帝聖誕之日，也就是民間所說的「天公生」。

自古以來，各朝代都有祭祀玉皇上帝的祭禮，而且由於玉皇上帝在百姓心目中是地位最崇高的神明，因此祭祀儀式也特別隆重。黃偉哲市長依循傳統及古禮在今日正月初九出席首廟天壇的祭拜天公典禮，約半小時的祭儀中黃市長虔誠的向玉皇上帝叩首祈求保佑台灣、保佑台南，也庇祐所有市民能平安健康快樂。

▲台南市長黃偉哲等人至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首廟天壇18日依慣例發放的開運紅包，也深深獲得民眾喜愛，排隊領取紅包的民眾在街道上連成一條長長的人龍，從公園路延伸的民權路、忠義路，信徒們紛紛想祈求天公賜好運，開春發大財。

▲台南市長黃偉哲等人至天壇祭拜，為天公暖壽，也祈求玉皇大帝保佑台灣國泰平安、市運昌隆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前往為玉皇上帝祝壽的民眾十分眾多，將天壇的廟庭和迴廊擠得水洩不通、香煙裊繞，但也彰顯首廟天壇在民間信仰的重要性；參拜的民眾看見黃偉哲市長來到也十分的開心的打招呼，黃偉哲也熱情的回應，市議員許至椿、沈震東及蔡宗豪也至現場與黃偉哲市長一同向玉皇上帝祭拜，祈求四境風調雨順、國泰民安。

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