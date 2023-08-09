帝爺公蛇父親節又現身！壁畫間穿梭遊走　天受宮：提醒民眾防颱

記者高堂堯／南投報導

名間鄉天受宮連續44年的端午節期間都有大頭蛇現身，也被尊稱為「帝爺公蛇」，而今年繼先前在杜蘇芮颱風當天出現，大頭蛇又在8日當天於廟裡現蹤；由於時值卡努颱風離去不久、氣象局新發布「蘭恩」颱風形成，廟方認為「帝爺公蛇」意在提醒民眾記取風災慘痛教訓、做好防颱準備工作。

▲「帝爺公蛇」在父親節當天和最新颱風成形期間又現身名間鄉天受宮。（圖／陳政雄提供，下同）

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信奉玄天上帝（帝爺公）的天受宮自1979年啟用迄今，每年都會有俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇造訪廟宇；由於傳統信仰中，蛇與龜乃屬玄天上帝麾下大將，而這條大頭蛇又每年定期造訪、每次停留3至10天，被信眾視為靈蛇和廟方的吉祥物，但在今年端午過後仍不見身影，不少信眾擔心紀錄會中斷在43年；所幸在7月底杜蘇芮颱風襲台期間，廟方正進行防颱準備工作時，大頭蛇出乎意料地現身，雖然遲到近1個月，但紀錄也延續至第44年，讓廟方和信眾都欣喜萬分。

天受宮宮主陳政雄說，「帝爺公蛇」昨日突然又在廟內現身，並於供桌、神像、神獸麒麟及雲朵壁畫間穿梭遊走，不時吐出蛇信、挺身抬頭又低下頭，讓許多現場信眾嘖嘖稱奇，紛紛上前圍觀或拍照錄影。

陳政雄指出，爬蟲類動物具有比人類更強的感應能力，「帝爺公蛇」今年再度於颱風期間出現，並做出如同向帝爺公敬拜參禮的動作，也像是向神明祈求消災解難，並提醒民眾居安思危、做好防災準備才能保平安。