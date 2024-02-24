陸漁船2死加劇台海緊繃　台商籲「深刻檢討」：兩岸交流很重要

▲郭山輝受訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

金廈海域陸船2死事件延燒，緊繃的台海局勢令商界擔憂。對此，大陸全國台企聯榮譽會長、台升國際集團董事長郭山輝認為，此次為單一偶發事件，但也可體現出兩岸交流合作相當重要，否則小事件也有可能造成互不諒解的尷尬局面。

國台辦今日在北京釣魚台國賓館舉行「慶元宵 迎團圓台商聯誼會」，現場約200人出席，除台商台企未來在大陸的佈局發展外，近期鬧得沸沸揚揚的大陸漁船2死案也引發關注。

對此，郭山輝受訪指出，這是一個意外事件，兩岸之間尤其是台灣方面要深刻檢討，在事情處理速度和透明化方面，是不是有做到位？

郭山輝接著說，此次為單一偶發事件，但也可體現出兩岸交流合作相當重要，因為如果不繼續持續交流發展，像這些小小的事件都會造成互不諒解、難以處理的尷尬狀態。

▲台灣工業總會秘書長陳益民。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣工業總會秘書長陳益民同樣認為，此次事件是個案，台灣方面對此很重視，對產業界而言，一直期待兩岸能和平發展，既然兩邊可多多交流，相信很多事情可解決也希望順利解決；除向大陸漁民家屬表達很遺憾外，也希望盡快滿足他們的需求。

國台辦主任宋濤今日出席並發表重要講話稱，「沒有人比我們更希望維護兩岸關係和平發展，台海和平穩定」，只有堅持一個中國原則，台海才能保持和平安寧。

宋濤還說，如若台方繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的九二共識，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動蕩緊張，台灣工商界發展利益和廣大台胞利益就會受到損害，「如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價。」