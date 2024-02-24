辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

▲金門縣衛生局下架蝦味先702包。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

針對濟生斗六廠製售之辣椒粉檢出蘇丹紅色素，金門縣衛生局獲報稽查縣內辣椒粉，包含濟生公司生產之家用四合一調味料組合、濟生公司生產之飛馬牌細粉紅辣椒，及使用該批號產品蝦味先702包，目前已全數下架。

金門衛生局表示，有關濟生公司生產之「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)產品」，經雲林縣衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，經查該案違規產品僅生產一批，有效日期為2025年12月12日。金門縣衛生局於2月7日派員前往全聯實業股份有限公司稽查，因該產品已於1月底下架，現場稽查並無查獲違規產品「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」。

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有關濟生公司生產之飛馬牌細粉紅辣椒(300g/包，有效日期為2026.1.11)檢出7ppb，及飛馬牌細粉紅辣椒(35g/瓶，有效日期為2025.11.1)檢出14ppb。金門縣衛生局於2月22日調查本縣全聯、家樂福、地區超商及大型賣場，因有問題之該二批產品本縣並未進貨，衛生局實地前往稽查亦未查獲違規產品。

透過各縣市衛生局續查，不合格的紅辣椒粉原料皆來自中國大陸河南省三禾藥業有限公司，進口商保欣公司聲稱工業顏料蘇丹色素為該製造商之辣椒原料使用編織袋包裝，推測是中國加工製程中未落實品檢，以致產品遭受汙染。

業者雖可提出自主檢驗報告及邊境抽批檢驗合格之輸入許可證明，但可能因產品內汙染物為不均勻分布，導致流通產品仍有風險。食品藥物管理署在112年12月11日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，依此次事件仍無法全面確保產品之安全性，為避免遭汙染的辣椒粉流通於市面，自2月20日起，保欣公司自主下架回收自2023年3月20日起向該中國製造商進口販售之「紅辣椒粉」所有批號原料。

另有關蝦味先香辣口味產品檢出蘇丹紅色素，據高雄市裕榮公司的通報資料指出， 不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今(113)年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限之日期區間為2024.9.8至2024.10.2)產品共31,208.65公斤。

經金門縣衛生局調查本縣全聯、家樂福、地區超商及大型賣場配合下架違規產品，涉案產品包括: 香辣口味60g、香辣口味80g、蝦味先組合包240g、裕榮綜合包240g、蝦味先香辣夾鏈包300g、蝦味先香辣口味115g，現均已全數下架停售及回收，經統計目前本縣共下架「蝦味先香辣口味」計702包，消費者可至原購買地點退貨。

另外，金安記共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市，食安處已通知各縣市政府衛生局，協助當地業者回收下架。

▲ 金安記豬肉乾 。（資料照／記者鄧木卿攝）