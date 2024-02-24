　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

▲▼金門縣衛生局下架蝦味先702包。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣衛生局下架蝦味先702包。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

針對濟生斗六廠製售之辣椒粉檢出蘇丹紅色素，金門縣衛生局獲報稽查縣內辣椒粉，包含濟生公司生產之家用四合一調味料組合、濟生公司生產之飛馬牌細粉紅辣椒，及使用該批號產品蝦味先702包，目前已全數下架。

金門衛生局表示，有關濟生公司生產之「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)產品」，經雲林縣衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，經查該案違規產品僅生產一批，有效日期為2025年12月12日。金門縣衛生局於2月7日派員前往全聯實業股份有限公司稽查，因該產品已於1月底下架，現場稽查並無查獲違規產品「家用四合一調味料組合(細粉紅辣椒)」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關濟生公司生產之飛馬牌細粉紅辣椒(300g/包，有效日期為2026.1.11)檢出7ppb，及飛馬牌細粉紅辣椒(35g/瓶，有效日期為2025.11.1)檢出14ppb。金門縣衛生局於2月22日調查本縣全聯、家樂福、地區超商及大型賣場，因有問題之該二批產品本縣並未進貨，衛生局實地前往稽查亦未查獲違規產品。

透過各縣市衛生局續查，不合格的紅辣椒粉原料皆來自中國大陸河南省三禾藥業有限公司，進口商保欣公司聲稱工業顏料蘇丹色素為該製造商之辣椒原料使用編織袋包裝，推測是中國加工製程中未落實品檢，以致產品遭受汙染。

業者雖可提出自主檢驗報告及邊境抽批檢驗合格之輸入許可證明，但可能因產品內汙染物為不均勻分布，導致流通產品仍有風險。食品藥物管理署在112年12月11日對中國辣椒粉採100%逐批查驗，依此次事件仍無法全面確保產品之安全性，為避免遭汙染的辣椒粉流通於市面，自2月20日起，保欣公司自主下架回收自2023年3月20日起向該中國製造商進口販售之「紅辣椒粉」所有批號原料。

▲▼金門縣衛生局下架蝦味先702包。（圖／記者林名揚翻攝）

另有關蝦味先香辣口味產品檢出蘇丹紅色素，據高雄市裕榮公司的通報資料指出， 不合格原料共8公斤，作為調味用，已於今(113)年1月至2月初製成「蝦味先 香辣口味」(規格60/80/115/300克，批號有效期限之日期區間為2024.9.8至2024.10.2)產品共31,208.65公斤。

經金門縣衛生局調查本縣全聯、家樂福、地區超商及大型賣場配合下架違規產品，涉案產品包括: 香辣口味60g、香辣口味80g、蝦味先組合包240g、裕榮綜合包240g、蝦味先香辣夾鏈包300g、蝦味先香辣口味115g，現均已全數下架停售及回收，經統計目前本縣共下架「蝦味先香辣口味」計702包，消費者可至原購買地點退貨。

另外，金安記共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市，食安處已通知各縣市政府衛生局，協助當地業者回收下架。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲ 金安記豬肉乾 。（資料照／記者鄧木卿攝）

ET快訊
她性愛片被外流！　閨蜜下載「傳給老公放IG分享」
快訊／12:37規模5.0地震！　最大震度4級
不識字沒考駕照　74歲翁：孩子應要有人帶、我開車也不快
綜藝大哥電視台激戰女星！啪啪聲狂響　警衛闖入撞見三腳獸
擴大！　致癌「蘇丹紅」增至3批、下游至少10業者
米可白傳秘戀小2歲男星！　經紀人揭交友狀況：她桃花很旺
台積電熊本廠「蓋在高麗菜田旁」　員工通勤時間驚呆
Makiyo變超瘦！認有新對象　已跟兒子見面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

華人無國界教師學會徒步進「新北極偏學校」　在烏來最深處

台日友好！日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵　加強跨國鐵道合作

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

影響擴大！致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批、下游至少10業者

他曝外食吃法「根本不會破百元」！全場砲轟：30歲就三高

一堆妹子IG聊天「不給加LINE」　原因吵翻！過來人曝：超好找話題

強烈冷氣團明接力殺到！「探11度」最凍時刻出爐　連3天雨區擴大

香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉　熱銷15縣市...中市府下架6739kg

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

華人無國界教師學會徒步進「新北極偏學校」　在烏來最深處

台日友好！日本京急、阪神電鐵高層拜會台鐵　加強跨國鐵道合作

辣椒粉含致癌「蘇丹紅」急下架702包蝦味先　香辣豬肉乾金門也有

影響擴大！致癌「蘇丹紅」辣椒粉增至3批、下游至少10業者

他曝外食吃法「根本不會破百元」！全場砲轟：30歲就三高

一堆妹子IG聊天「不給加LINE」　原因吵翻！過來人曝：超好找話題

強烈冷氣團明接力殺到！「探11度」最凍時刻出爐　連3天雨區擴大

香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉　熱銷15縣市...中市府下架6739kg

陸開放西安、青島居民赴香港、澳門自由行

一堆人把洗衣機放廚房！他傻眼喊「什麼怪設計」　PTT曝：比較省啊

統一獅結束高知移訓今晚返台　明起打17場自辦熱身賽

元宵、湯圓「最大差異」曝光！冒2現象別買

全球限量19台！義大利設計公司推「尾巴可拆換跑車」已賣出一半

高粱喝太嗨！她被運將「丟包路邊險被撞」　脫衣一路跑給警察追

限時5天！超商哈根達斯「下殺5.9折」開吃　雪糕、迷你杯通通都有

安以軒爆加入《浪姐5》復出！最新名單瘋傳…鬼鬼、柯佳嬿在裡面

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

北市也有蘇丹紅豬肉乾！衛生局追查「2業者進貨」急下架

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

生活熱門新聞

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

2月底「超強運三星座」熬出頭！

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

半套店小姐一摸「直喊不對勁」　25歲男竟罹睪丸癌

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來

快訊／規模5.0地震　最大震度花蓮4級

更多熱門

相關新聞

陳建仁喊「別再以訛傳訛」　李艷秋轟：所有訛都是政府造的

陳建仁喊「別再以訛傳訛」　李艷秋轟：所有訛都是政府造的

金廈海域陸船2死事件延燒，行政院長陳建仁昨日表示，金門地檢署的說明並沒有證實漁船的翻覆是因為碰撞而引起，有心人士不要再以訛傳訛。對此，資深媒體人李艷秋痛批，所有的「訛」都是政府自己造的，一般警察抓交通違規都用密錄器，抓走私、護海域的海巡員卻沒有密錄器？「這麼荒唐的事，還兇巴巴的要大家不准以訛傳訛，你還以為自己完全執政可以隻手遮天嗎？」

陸翻船案2生還漁民說法大轉彎　蔡清祥：金門地檢署用最快速度查明

陸翻船案2生還漁民說法大轉彎　蔡清祥：金門地檢署用最快速度查明

立委提授權金馬與對岸談　陸委會：不是沒管道

立委提授權金馬與對岸談　陸委會：不是沒管道

陸拒簽交接證明書　陸委會：過去一直有簽

陸拒簽交接證明書　陸委會：過去一直有簽

濃霧影響離島交通！民航局協調加開班機、交通船　疏運近6千人

濃霧影響離島交通！民航局協調加開班機、交通船　疏運近6千人

關鍵字：

金門蘇丹紅色素

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

服刑父探視「爸爸來了」女兒心律出現反應　

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

陳珮甄爆遭作家H封鎖

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面