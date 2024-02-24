海巡沒執法畫面！王鴻薇怒揭5年前海委會承諾「不就證明在違法？」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

金廈海域因大陸漁船翻覆2死意外導致情勢升溫，此案已進入司法調查階段，然而，海巡署因密錄器設備不足，導致執行勤務過程沒有錄影，引起輿論譁然。對此，國民黨立委王鴻薇質疑，海委會5年前就承諾海巡人員執勤、出海都有安裝密錄器，「那今天拿不出錄音、錄影不是證明海巡執法都在違法！」

王鴻薇今（24日）在臉書發文指出，讓兩岸高度關注的海巡署被控在執法陸籍大陸漁船釀2死的事件，卻發生執法過程沒錄影，變成互相指控的羅生門，也不禁讓人好奇，「執法過程真的沒有密錄器錄影？畫面到底去哪了？」

針對「沒有錄影畫面」的問題，海委會主委管碧玲稱「以第二預備金支應海巡署全數執勤人員欠缺的秘錄器。」不過王鴻薇也質疑，「密錄器真的不足嗎？」前海委會主委李仲威在108年接受前立委趙正宇質詢時，就回答海巡人員執勤、出海都有安裝密錄器；當時趙正宇也提出臨時提案，建議海巡署研議配發密錄器予基層海巡人員。

▲王鴻薇指出，海委會5年前就承諾編列密錄器預算。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇，點圖可放大）

另外，「海岸巡防機關海域執法作業規範」第九條也規定海巡人員執行職務，隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證。王鴻薇痛批，那今天拿不出錄音、錄影「不是證明海巡執法都在違法！」

王鴻薇拋出疑點，以上述而論，海巡人員在執法時是應該有密錄器、錄影存證的，如果密錄器不足，108年以後海委會、海巡署就要逐年編列密錄器預算，「那怎麼會5年過去了，還在要用二備金？」也不禁讓人質疑，到底是海委會李主委之前備詢說謊、把立法院決議當塑膠，「還是海委會管主委行政怠惰，該有的程序沒做？抑或是有什麼難言之隱，讓密錄器和錄影畫面人間蒸發？」