陳建仁喊「別再以訛傳訛」　李艷秋轟：所有訛都是政府造的

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）



記者詹宜庭／台北報導

金廈海域陸船2死事件延燒，行政院長陳建仁昨日表示，金門地檢署的說明並沒有證實漁船的翻覆是因為碰撞而引起，有心人士不要再以訛傳訛。對此，資深媒體人李艷秋痛批，所有的「訛」都是政府自己造的，一般警察抓交通違規都用密錄器，抓走私、護海域的海巡員卻沒有密錄器？「這麼荒唐的事，還兇巴巴的要大家不准以訛傳訛，你還以為自己完全執政可以隻手遮天嗎？」

李艷秋昨日以「最『訛』的政府」為題發文指出，陸籍漁船翻覆造成兩死事件，因為真相不明還在繼續燒，而真相不明的主因是海巡艇沒有錄影，沒有錄影的原因，是因為沒有全船監視系統，海巡員配有密錄器，但是沒人使用。不過，陳建仁卻警告大家對這件事不要「以訛傳訛」，嚇得她把新聞反反覆覆的看，卻發現所有的「訛」都是政府自己造的。

對於海巡署因密錄器設備不足，導致執行勤務過程沒有錄影，李艷秋說明，這只有兩個可能，一是有錄但不拿出來，二是沒錄。她分析，若有錄但不拿出來，就是影片對己不利，大不了封存30年，一口咬定沒錄影，但萬一有吹哨人就麻煩了，但沒錄影這個問題更大。

李艷秋質疑，前線執勤竟然連全船監視器都沒有，如同上戰場不發槍，更離譜的是35艘艇都沒有，連第三世界國家都不如，是預算被刪了嗎？現在要動用第二預備金2000多萬買監視器，痛批「這麼少的錢，光電、雞蛋、高端隨便分一點就有了，跟大陸接觸最多的海巡卻連2000萬的錄影設備都沒有，反中防中根本喊假的」。

李艷秋也開轟，海巡員身上配有密錄器，但沒有人用，原因是不夠分配，還是這艘船根本沒配到？李艷秋表示，一般警察抓交通違規都用密錄器，抓走私、護海域的海巡員卻沒有密錄器？「這麼荒唐的事，還兇巴巴的要大家不准以訛傳訛，你還以為自己完全執政，可以隻手遮天嗎？」



李艷秋開轟，這件事因為官方說詞反反覆覆，「訛」得厲害，雖然真相仍不明不白，但清楚映照幾個事實：第一，這8年，部會中充斥沒有專業，靠派系分配官位的官員，出了事毫無應變處理的能力。第二，但凡出了事，就罵前總統馬英九、賴給共產黨、推給基層，這樣的公式一套再套。第三，公務機關為保自己官位，配合主政者掩飾真相。第四，這8年在野黨及媒體監督全部失靈，執政者作威作福已成習慣。