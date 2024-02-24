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中國青年就業難　網上出現「買工作」怪現象

▲大學生,山東,求職,徵才。（圖／CFP）

▲中國青年失業率攀升，求職成為難題。（圖／CFP）

文／中央社台北24日電

中國青年失業率攀高就業難，如今還得花巨資才能買到穩定工作，國企與央企的職缺行情分別是人民幣20萬和45萬元（下同，約新台幣87萬和197萬元），中國青年感嘆，不花錢已經上不了班。

香港網路媒體香港01昨天刊登，東北青年謀穩定就業得花錢買工作的報導，引述發表於新浪網的文章「我在小紅書上花巨資，買工作」，但原文已被下架。

報導指出，受訪的吉林省長春市應屆碩士畢業生胡慧說，她原先打算留在本地的一所民辦大學當老師卻多次面試失敗，無意間瀏覽小紅書發現一份徵才廣告，竟是她剛剛面試的職缺。

經與這家刊登廣告的「人力資源」公司溝通後，赫然得知，她面試的職缺要價14萬元，令她心灰意冷：「原來面試沒用！花錢買才管用？」

▲求職,招聘,人才,畢業生,失業。（圖／CFP）

報導說，在東北不少城市，一份體面、穩定地工作需要花「人情費」並不新鮮。胡慧還說：「穩定的工作，對我們這些普通學生來說，哪有不花錢的。」

胡慧的室友也早早意識到「買工作才是正道」，於是選擇遠走他鄉到海南打工賺錢，力拚早日攢夠30萬回家鄉買份穩定工作。

這樣的觀念和需求催生了一條產業鏈。在小紅書等社交平台上，很多人力資源公司都是「掛羊頭賣狗肉」。

新浪網記者佯裝求職者接觸「吉林省新帥人力資源」，對方不諱言，不同職缺價碼不一，康師傅等大型民企要價8000到一萬元不等，一汽、紅旗等國企20萬左右，有編制的央企超過45萬。

▲求職,招聘,人才,畢業生,失業。（圖／CFP）

這位接洽新浪網記者的工作人員說，若通過他們的管道謀求有編制的工作不需筆試可直接面試，而且求職者只要基礎條件符合，保證順利通過，但是得先交一半訂金並簽合約，面試通過後正式到任再補齊尾款。

報導指出，在小紅書等社交平台上，有關「花錢買工作可靠嗎」、「花錢買工作管道推薦」等貼文並不少見，有人直言，不少地方的各行各業多數好工作都是花錢買來的，「不花錢已經上不了班了」。

去年中國16至24歲年齡層的失業率連續6個月攀升，並於6月達到創紀錄的21.3%，之後中國國家統計局停止公布青年失業率。

今年1月中國恢復公布上述數據，並說去年12月，16到24歲青年失業率大幅降至14.9%。

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