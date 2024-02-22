陸電動車廠無預警停工　員工秒失業呆站門口「只能收拾個人物品」

▲高合汽車鹽城工廠於預警停工，員工聚在門口。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸高合汽車鹽城工廠員工20日一早上工時被保全人員拒於門外，部分員工在現場被告知，「只能進場收拾個人物品，此後不確定！」引起外界關注。對此，鹽城工廠負責人、華人運通製造總經理魏大衛表示，「就連鹽城工廠的高管們也沒拿到1月份的社保，都在找工作。」

▲高合汽車鹽城工廠外觀。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，根據現場高合汽車工廠員工展示的短信通知顯示，「自2024年2月19日開始，停止下屬所有全資及控股子（分）公司的日常運作，全體員工進入停工停產狀態，根據各地區情況，一般為3-6個月。」

據了解，江蘇鹽城工廠是高合汽車主要生產製造基地，廠區在20日仍燈火通明，但廠內空無一人，產線停擺，此外，生產車間旁的公司大樓門口貼著印有2月9日的封條，透過玻璃門往內看，辦公室、員工食堂都是一片漆黑。

鹽城工廠員工迅速成立維權群組，先後有近400人加入，主要為生產製造、質檢等第一線基層員工，有人入職已經四五年，最短的才入職數月，進入「停工停產狀態」讓他們十分錯愕。

▲工廠內燈火通明但產線停滯。（圖／翻攝紅星新聞）

至於高合汽車的現況，鹽城工廠的另一名主管透露，「丁總（丁磊）還在上海，沒有跑路，現在公司還在找融資。現在上海總部那邊的消息，目前來說就是在等有沒有相關的投資來參與。現在所有的問題都是錢的問題。」

該名主管提到，「公司現在欠債，具體是100還是200個億（人民幣），我也不知道，只能在現場勸說員工趕緊找工作。」