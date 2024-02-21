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面試掌握「5招提問技巧」　不硬聊薪資、主動問3個問題最理想

文／Workworks職場人

職場如戰場，戰場勿怯場！「面試時說錯話而錯失工作良機、與上司同事溝通時常受阻」職場人們過去有遇過類似經驗嗎？面試時老是不懂的要提問問題、總無法回答到面試官的心坎裡，本篇編輯根據《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》，將帶領職場人們迅速掌握5大策略性的面試提問技巧！

面試提問原則

1.盡量提問原則

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首先，職場人們必須掌握「盡量提問原則」，假設面試官詢問是否有問題要詢問時，如果對這個職位有興趣，那就盡量提問吧！像是面試「管理職位」時，最佳的提問策略是集中在與公司相關的主題，像是「組織結構、培訓機會、企業文化及行業發展趨勢」等，基於職場人們對公司的動態了解，提出個人見解後與面試官討論，展現獨立思考能力。

2.符合職級原則

倘若不知道要提問什麼問題，不妨從「職位」下手！作者在書中建議HR通常偏好「工作內容、彙報關係、職業發展機會」等與職位緊密相關的問題，舉例來說，積極詢問公司目前的績效狀態和面臨的挑戰，並根據這些訊息提出自己的見解和解決策略，這種積極主動的態度不僅加深了面試官的印象，也向面試官證明了他們的關注焦點確實在工作上。

3.適量原則

面試提問問題可有效提升面試的成功率，假設職場人們詢問的問題很有含金量，面試官會對你刮目相看，作者也在書中建議，問題數量應該適宜，以「三至五個」問題數量為主，詢問太多的話容易模糊焦點。

4.不強硬聊薪資原則

職場人們面試時會主動詢問薪資嗎？其實對於HR來說，「薪資問題」就是個偽議題，企業如果對面試者有興趣的話，百分之百會主動談薪資，作者建議最好不要在面試時主動提及薪資問題，倘若一間企業錄取你，又不跟你提薪資，那這家公司肯定有問題。

5.不問傻問題原則

傻問題在面試中是需要避免的！職場人們切記在面試時要避開「自討沒趣的問題、求助類問題及求職無關的問題」。例如，詢問面試官對自己的表現評價、是否能提前發放薪資，這些無關職位的問題，容易給人留下缺乏自知之明等不良印象，避免這些傻問題，是面試中的重要策略之一。

以上「5大面試策略提問技巧」的分享，職場人們都學起來了嗎？

Source：時報出版

【延伸閱讀】

求職新鮮人必看！自傳履歷6大重點、4大地雷總整理，讓你快速取得面試機會！

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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