雲林西螺「西遊世界」徵才　最高35k歡迎中高齡二度就業

▲以觀光服務為主的「西遊世界」位在國道一號雲林西螺交流道下，以「西遊記」故事打造景觀意象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台唯一以西遊記為意象主題的綜合性商場「西遊世界」，日前於雲林西螺鎮全新開幕，勞動部雲嘉南分署斗六就業中心預計於2月22日在「西遊世界」辦理現場徵才活動，總計釋出8種職缺、26個工作機會，最高薪資35K以上並向中高齡二度婦女友善招手，歡迎求職民眾踴躍投遞履歷。

以觀光服務為主的「西遊世界」位在國道一號雲林西螺交流道下，以「西遊記」故事打造景觀意象，此次西遊世界開出徵才職缺除營業主管外，還包括企劃小編、財會助理、主管助理、營業員、倉管員、計時員、假日工讀生等計26個工作機會，大部分職缺薪資約為28K至32K之間、或時薪183元以上，而營業主管職缺則是祭出薪資35K起誠徵相關人才，優薪鼓勵外漂子弟返鄉就業。

▲新進員工許小姐表示很感謝老闆願意給中高齡二度就業的婦女機會，現在很珍惜現在這份工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因「西遊世界」短期內需招募大量人力，且希望員工均能穩定就業，因此西螺就業服務台就服員王麗娟鼓勵西遊世界，運用中高齡及二度就業婦女的穩定特性，多給予前述待業者們就業機會，日前斗六中心辦理的2場該企業的徵才活動中合計共錄取13人，而中高齡婦女就有6位。

「西遊世界」營運協理施小姐豎開心表示，其實真的沒想到能這麼順利招募員工，而且至目前，就職人員都很穩定，真的非常棒。目前負責收銀台的許小姐也提到，真的很感謝老闆肯給中高齡二度就業的婦女機會，其實在鄉下真的不容易找到工作，現在很珍惜現在這個工作機會。

斗六就業中心主任廖家偉表示，勞動部為協助因家庭關係離開職場達180日的婦女重返就業，若經公立就業服務機構推介各項職缺，穩定就業達90日者，將可領取3萬元「再就業獎勵」津貼，若雇主提供可調整工時的新職缺，並雇用符合計畫資格的婦女，每僱用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」。

另外，「中高齡者及高齡者就業促進法」實施後，只要相關中高齡與高齡的議題及協助措施，就業中心都很願意積極協助，進一步訊息可逕至台灣就業通(http://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽斗六就業中心（05）5325105或鄰近就服台洽詢。

▲斗六就業中心預計於2月22日在「西遊世界」辦理現場徵才活動，總計釋出8種職缺、26個工作機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）