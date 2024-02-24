台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有錢人

記者張方瑀／綜合報導

台積電（TSMC）熊本廠24日正式開幕，工廠位於人口僅4.３萬的熊本縣菊陽町，而台積電設廠也讓當地出現「半導體泡沫」的繁榮景象，不但地價從一坪2萬日圓（約台幣4300元）翻漲到一坪20萬日圓（約台幣4.3萬元），有地主表示他賣掉一塊地就能入帳3億日圓（約台幣6400萬元）。

根據日媒報導，熊本縣菊陽町的原水車站原本是一座無人車站，但自從台積電在當地設廠後，通勤時間出現大量人潮，有一名從東京轉職到當地的女子說，「原本以為來熊本的話上下班會比較輕鬆，但說實話，這和東京沒什麼區別。」

除了電車以外，周圍的道路在通勤時間也相當壅塞，當地計程車司機說，過去一年半以來工作量暴增，甚至有同行每個月的營業額輕鬆超過100萬日圓（約台幣21萬元）。

媒體形容，隨著台灣世界級的半導體製造商台積電進駐，菊陽町掀起了一波「半導體泡沫」，當地一間餐飲店的老闆黑川美智子就說，「聽說台灣很多都是有錢人，我期待營業額能一下子提高。」

▲台積電（TSMC）熊本廠（Jasm）24日正式開幕。（圖／路透）



當地一名地主田代國廣說，他擁有一片1800坪的土地，過去是用來養殖乳牛，如今隨著台積電進駐，地價瞬間飆漲，「前幾天銀行貸款的負責人跟我說，一坪要價20萬日圓，去年這個時候是10萬日圓（約台幣2.1萬元），但在半導體工廠建成之前每坪是2到3萬日圓，已經漲了好幾倍。」

田代國廣說，若這1800坪的土地賣出去，大概可以賺3億日圓左右，但他現在打算在這片土地上蓋公寓租給熊本廠的員工，藉此賺得房租收入。

熊本當地不動產公司董事小杉龍三指出，菊陽町原本有大片土地種植胡蘿蔔、稻米和花卉等農作，但現在則有許多住宅建築工程進行中，「這個工地的住宅預計8月竣工，由於台積電的進駐，光是我們公司就增加了數千萬日圓的銷售額，毫無疑問是接近泡沫的狀態，和我們預想的地價相比，目前還在上漲，不知道到底還會漲多少。」

不過，地價上漲也連帶影響到當地租房價格，當地明和不動産職員城聰美表示，有一間去年9月新建的3房2廳公寓，在台積電進駐之前的月租不到10萬日圓，現在漲到13.4萬日圓（約台幣2.9萬元），幾乎比熊本市中心還要貴。

儘管如此，租房市場仍相當競爭，城聰美說，「如果要等看實體屋的話，大部分就沒機會了，一下就被填滿了，所以現在的狀態是要請客人馬上決定。」